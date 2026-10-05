Juan Roman Riquelme, presidente e ídolo do Boca JuniorsJuan Mabromata / AFP
Boca aceita qualquer estádio contra o Vasco, mas admite preocupação
Clube argentino diz prezar pela segurança da torcida visitante no Rio, independente do palco escolhido para o duelo da Sul-Americana
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Vasco tem nova derrota na Justiça para jogar no Maracanã contra o Boca
Diretoria vê tempo cada vez menor para conseguir decisão favorável sobre o estádio e segue em busca de solução para São Januário
Adversário do Vasco, promessa do Boca impressiona Scaloni na Argentina
Leonel Flores, ponta-direita de 19 anos, é uma das principais joias do rival do Cruz-Maltino na semifinal da Sul-Americana
Colidio critica regra que o impede de jogar a Sul-Americana pelo Vasco
Atacante argentino, que será desfalque contra o Boca Juniors, também avalia os estádios onde a partida pode acontecer no Rio
Justiça nega liberação do Maracanã para Vasco x Boca Juniors
Decisão aponta que obrigar a realização da partida no estádio representaria uma intervenção direta na gestão e no planejamento operacional
Vasco tem liberação para 24 mil pessoas em São Januário contra o Boca
Corpo de Bombeiros também emitiu aval para ampliação do setor visitante; Polícia Militar e Conmebol ainda precisam estar de acordo
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