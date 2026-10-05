Vasco precisou ir à Justiça após negativa da gestão Fla-Flu de liberação do Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Vasco precisou ir à Justiça após negativa da gestão Fla-Flu de liberação do MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 05/10/2026 13:17

diretoria vascaína tentou uma nova liminar, negada pela juíza Adriana Marques dos Santos Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital.



Ao entrar contra a Concessionária Fla-Flu, que administra o estádio, o Cruz-Maltino esperava conseguir a liberação, mas segue com o local da partida indefinido. A decisão cabe recurso no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), mas o tempo corre contra, já que o prazo para comunicar a Conmebol era até esta segunda-feira (5), caso fosse jogar em outroa cidade, ou até o dia 10 para definir outro local no Rio.

O Vasco segue sem obter sucesso na Justiça para poder levar o jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Boca Juniors, no Maracanã. Após ter o processo suspenso na semana passada , a, da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital.Ao entrar contra a Concessionária Fla-Flu, que administra o estádio, o Cruz-Maltino esperava conseguir a liberação, mas. A decisão, mas o tempo corre contra, já que o prazo para comunicar a Conmebol era até esta segunda-feira (5), caso fosse jogar em outroa cidade, ou até o dia 10 para definir outro local no Rio.

a diretoria ainda tenta obter a liberação de São Januário. Para isso, já conseguiu ampliar a capacidade de seu estádio para 24 mil Em paralelo,. Para isso, já conseguiu ampliar a capacidade de seu estádio para 24 mil junto a Corpo de Bombeiros e Prefeitura do Rio. Ainda falta a aprovação da Polícia Militar, que em parecer inicial disse preferir que o jogo acontecesse no Maracanã ou no Nilton Santos.

O que diz a decisão contrária ao Vasco na Justiça



Essa questão do estádio do Botafogo, aliás, foi um dos argumentos da juíza que não acatou o pedido de liminar. Ela citou que no laudo enviado pelo Cruz-Maltino, havia a comparação das condições de jogo de São Januário apenas com o Maracanã. E também a posição da PM sobre o assunto.







Mas o principal motivo da decisão da magistrada foi a discrepância entre os laudos técnicos enviados por Vasco e a gestão do Maracanã sobre o impacto da partida para o gramado. Segundo ela, "torna-se necessária a adequada aferição de sua metodologia, premissas, critérios utilizados, dados considerados e respectivas conclusões". A Concessionária Fla-Flu também pressiona para uma mudança para o Nilton Santos , em resposta à juíza: "Basta rememorar que recebeu partidas relevantes nos últimos anos".Mas o principal motivo da decisão da magistrada foi asobre o impacto da partida para o gramado. Segundo ela, "torna-se necessária a adequada aferição de sua metodologia, premissas, critérios utilizados, dados considerados e respectivas conclusões".

Diante desse cenário, ela entendeu que uma decisão "não pode ser realizada de maneira superficial" e que a Justiça precisa ouvir especialistas. Por isso, negou a liminar até uma análise mais criteriosa de ambos os argumentos.



E reforçou que sua negativa, entretanto, não é uma resposta definitiva ao pedido do Vasco para mandar jogos no Maracanã. "Não se trata, portanto, de afirmar que o direito alegado seja inexistente, mas sim de reconhecer que, no atual estágio processual, não há elementos suficientemente seguros para afirmar sua probabilidade", disse em sua decisão.

Quando serão os jogos da semifinal da Copa Sul-Americana



Ainda com o impasse onde receberá o duelo contra o Boca Juniors, o Vasco se prepara para a ida na Argentina, em 13 de outubro, às 21h30. E a volta será uma semana depois, no dia 20, no mesmo horário.

