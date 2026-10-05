Arena da Amazônia, em Manaus - Divulgação / CBF

Arena da Amazônia, em ManausDivulgação / CBF

Publicado 05/10/2026 20:15

Depois de indefinições e polêmicas quanto ao Maracanã , o Vasco fez contatos para mandar dois jogos na Arena da Amazônia, em Manaus. São eles o clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e o duelo de volta contra o Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana. No entanto, ambas as alterações contrariam determinações da CBF e da Conmebol.

Segundo o "ge", o Cruz-Maltino consultou a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) nesta segunda-feira (5), sobre a viabilidade de jogar no estádio, depois de negativa da Justiça sobre o uso do Maracanã para o jogo contra o Boca. Além de confirmar o contato do clube carioca, a pasta afirmou que a Arena "está apta e reúne as condições necessárias" para receber os jogos.

Com isso, dado o aval da Sedel para a realização das partidas em Manaus, a decisão de confirmar a troca de mando cabe ao Vasco. No entanto, o Manual de Competições da CBF, atualizado no início de 2026, pode ser um empecilho para a transferência do clássico com o Flamengo. O artigo 2.3.2.4 do regulamento impede que equipes levem para outro estado as últimas cinco rodadas como mandante no Brasileirão.

"Não será autorizada a transferência de partida para outro Estado nos últimos 5 (cinco) mandos de campo de cada Clube em competições ou fases de pontos corridos e nos últimos 3 (três) mandos de campo em competições ou fases de caráter eliminatório (mata-mata), exceto se decorrente de alteração determinada pela CBF, em razão de cumprimento de penalidade imposta, questões de segurança pública e outras que serão avaliadas e decididas pela DCO (Diretoria de Competições)", diz o trecho.

Nesse cenário, uma alteração no local do clássico para a Arena da Amazônia apenas seria possível mediante determinação da CBF ou concordância entre Vasco e Flamengo. Em primeiro momento, nenhuma das opções se enquadra na tentativa do Cruz-Maltino.

Em paralelo, a transferência do duelo com o Boca Juniors também pode esbarrar na entidade responsável pela Sul-Americana. A Conmebol deu esta segunda-feira (5) como prazo para que o Vasco a comunicasse caso fosse levar a partida para fora do Município do Rio de Janeiro. Até então, nenhuma informação foi divulgada sobre uma possível escolha de Manaus como palco do jogo, ou seja, é improvável que a mudança de fato aconteça.