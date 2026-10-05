Estádio Nilton Santos - Divulgação / Botafogo

Estádio Nilton SantosDivulgação / Botafogo

Publicado 05/10/2026 11:41 | Atualizado 05/10/2026 11:48

A concessionária Fla-Flu Serviços S.A., responsável pela gestão do Maracanã, voltou a se posicionar contra a liberação do estádio para o jogo entre Vasco e Boca Juniors , pela semifinal da Copa Sul-Americana. Em petição enviada à Justiça no domingo (4), o grupo reforçou os argumentos, afirmando que a negativa para ceder o "Templo do Futebol" é baseada em "critérios técnicos" para proteger o gramado, e sugeriu a utilização do Nilton Santos, conforme a 'ESPN'.

O consórcio chegou a mencionar a partida da NFL realizada no Maracanã, entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no último dia 27 de setembro, como exemplo de um evento que deteriorou ainda mais o campo.

"A NFL também registrou sua insatisfação com as condições do campo, tendo inclusive realizado diversas intervenções antes da partida. E, realizada a partida, os danos verificados foram tantos que exigiram medida ainda mais drástica, qual seja, a troca do gramado", escreveu a concessionária.

O texto também lista duelos importantes realizados no estádio Nilton Santos para reforçar que ele pode ser utilizado pelo Vasco. "Basta rememorar que o estádio Nílton Santos recebeu partidas relevantes nos últimos anos, incluindo semifinal da Copa Libertadores, em 23/10/24, entre Botafogo e Peñarol, final da Recopa em 27/02/25, entre Botafogo e Racing, e oitavas de final da Copa Sul-Americana, em 20/08/26, entre Botafogo e Cienciano", destacou o documento.

Além disso, a Fla-Flu Serviços S.A. também argumentou que o Cruz-Maltino está habituado a jogar no gramado sintético. "Em passado recentíssimo, 23/08/26, disputado partida no Nubank Parque, estádio do Palmeiras, que igualmente ostenta piso de grama sintética. E, na sequência, disputará outra partida no mesmo estádio, no dia 01/11/26, de modo que poderá aproveitar a partida do dia 20/10 como uma preparação para esse confronto."

O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) havia determinado, na última sexta-feira (3), que a Fla-Flu Serviços S.A. se manifestasse em até 48 horas sobre o pedido liminar do Vasco para utilizar o Maracanã no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo está previsto para acontecer em 20 de outubro. São Januário não possui a capacidade mínima de 30 mil lugares exigidos para esta fase da competição.