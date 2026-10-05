Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol - Reprodução / Instagram

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de FutebolReprodução / Instagram

Publicado 05/10/2026 10:40

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, se manifestou sobre o desgaste público envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus . Em pronunciamento após a vitória da seleção contra a Dinamarca neste domingo (4), o mandatário rasgou elogios ao jogador e ressaltou que com o fim da sequência de jogos na data Fifa, o atleta e o treinador irão resolver o conflito.

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"É só o melhor jogador de todos os tempos. Tem dado mais de duas décadas ao futebol português. Cristiano Ronaldo é o símbolo maior da portugalidade. Temos de prestar a vênia a Cristiano Ronaldo. Está na seleção nacional por mérito esportivo próprio e isso é absolutamente inquestionável. Fará sempre parte deste grupo de trabalho sempre que tecnicamente estiver capaz", disse.

Em seguida, Pedro destacou que a seleção está "perante um mal-entendido que tem de ser resolvido dentro de casa". "Ontem, os jogadores que estiveram na coletiva de imprensa mostraram esta relação umbilical com o nosso atual capitão. Faz parte da seleção, é a nossa bandeira. Foi o capitão do primeiro destes quatro jogos. Mister diz que conta, assim ele esteja em condições físicas. Acontece assim com todos os jogadores."

"Agora que terminaram estes quatro jogos, e era importante ter terminado com tranquilidade porque o tema esportivo era o que nos guiava, vamos ter todos tempo e tranquilidade para nos sentarmos e resolver um mal-entendido. E os mal-entendidos resolvem-se quando este triângulo que é a FPF, treinador e jogadores fazem parte deste processo. Ronaldo faz parte do nosso patrimônio e estará aqui sempre que o Mister assim o quiser", concluiu.

Entenda o caso

O conflito atingiu seu auge quando Cristiano deixou a concentração na última terça-feira (30), antes da partida contra a Dinamarca, incomodado com a condição de reserva no jogo contra a Noruega. Jorge Jesus disse, após a partida contra a Noruega neste domingo (4), que não se desculpou com o jogador, mas que as portas "estão abertas" para ele retornar quando quiser.

"Não sei o que vai acontecer. Para mim está tudo em aberto. Tem que decidir a vida dele antes da convocação. Se ele estiver jogando e quiser estar na Seleção, volta quando quiser, porque não? Isto foi um mal-entendido e, na minha opinião, é fácil de resolver. Por mim está tudo bem. Quando é que vai ficar resolvido? Isso não sei, vamos ver, acabou agora este jogo", declarou.