Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de FutebolReprodução / Instagram
Federação Portuguesa se manifesta sobre briga entre CR7 e Jorge Jesus
Presidente da entidade, Pedro Proença rasgou elogios ao jogador e afirmou que conflito deve ser resolvido após sequência de partidas
Federação Portuguesa se manifesta sobre briga entre CR7 e Jorge Jesus
Presidente da entidade, Pedro Proença rasgou elogios ao jogador e afirmou que conflito deve ser resolvido após sequência de partidas
Flamengo não atinge meta de venda de jogadores em 2026
Com encerramento da janela dos principais centros do futebol, clube passa longe do objetivo de arrecadar R$ 250 milhões em transferências
Campeão mundial diz que ego de CR7 pode se tornar seu pior inimigo
'Vai acabar no cemitério dos elefantes', diz Bixente Lizarazu, que jogou pela seleção francesa em 1998, sobre o craque português
Roger Fly leva experiência de décadas ao CBEM Master Games e prepara adeus às competições
Parte da história do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro, faixa-coral volta a competir no CBEM Master Games Brasil, no dia 17 de outubro; saiba mais
Técnico do Botafogo, Tite explica como elabora plano de jogo
Treinador afirmou que busca se integrar com os membros da comissão técnica que já estão no clube e deu detalhes sobre estratégias em campo
Santos não terá Cebolinha contra Flamengo; Neymar e Arthur são dúvidas
Ex-ponta do Mais Querido não poderá jogar em virtude de cláusula no contrato; equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), pelo Brasileirão
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.