Harry Kane marcou duas vezes na goleada sobre a CroáciaMichael Regan / The FA
Kane destaca forma 'incansável' da Inglaterra: 'Estamos com fome'
Centroavante apontou goleada por 7 a 0 sobre a Croácia, neste sábado (3), pela Liga das Nações, como mensagem às demais seleções europeias
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Reforço do Flamengo se emociona em despedida: 'Cenário que sonhei'
Volante de 18 anos, Pedro Henrique acertou com o Rubro-Negro em abril, e disputou último jogo diante da torcida do Paysandu neste sábado (3)
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Após vitória sobre a Noruega, Mister abriu o jogo sobre a tensão com Cristiano Ronaldo, que abandonou a concentração de Portugal
Especialista vê Montoro como possível destaque pós-Messi na Argentina
Meia, de 19 anos, é um dos principais nomes do Botafogo e já defendeu a seleção sub-20, mas nunca foi convocado por Scaloni para a principal
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Ex-dirigente acredita que um modelo de negócio semelhante ao de sua primeira passagem seria o ideal e benéfico para ambas as partes
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Este foi o terceiro resultado negativo com o novo treinador, que chegou rodeado de esperanças, mas vive início complicado
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