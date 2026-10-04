Harry Kane marcou duas vezes na goleada sobre a Croácia - Michael Regan / The FA

Harry Kane marcou duas vezes na goleada sobre a CroáciaMichael Regan / The FA

Publicado 04/10/2026 21:30

Estrela da Inglaterra e autor de dois gols na goleada por 7 a 0 sobre da Croácia , neste sábado (3), pela Liga das Nações, Harry Kane deu destaque ao futebol "incansável" da seleção. O centroavante, que é candidato ao prêmio Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, afirmou que a grande atuação serviu para "mandar uma mensagem" aos futuros adversários.

"Quando você tem um determinado estilo de jogo, não pode simplesmente escolher quando quer colocá-lo em prática. É preciso ser incansável. Não parar nunca. Você faz quatro e quer cinco. É preciso ter uma mentalidade realmente ambiciosa. Isso é necessário para mudarmos, especialmente nos jogos maiores e nos grandes torneios. E partidas como essa só vão nos ajudar'', iniciou Kane, à "BBC Radio 5 Live" após a goleada sobre os croatas.

"E isso sempre serve para mandar uma mensagem, não apenas para nós mesmos, mas também para as outras equipes da Europa. Acho que fizemos isso novamente. Estamos com fome. Somos um time jovem. Temos jogadores vivendo uma fase incrível neste momento, e acho que todos estão simplesmente empolgados por estar em campo. Atuações como essa só vão nos deixar ainda mais motivados'', prosseguiu.

Inglaterra vive bom momento pós-Copa

Depois de chegar às semifinais da Copa do Mundo, ser eliminada de maneira heroica pela Argentina, e superar a França com um 6 a 4 para conquistar o terceiro lugar do torneio, a Inglaterra vive grande momento na Liga das Nações.

A estreia acabou em derrota para a campeã mundial, Espanha, por 3 a 2. Porém, nos duelos seguintes, os Três Leões venceram a República Tcheca, por 2 a 0, e a Croácia, em goleada por 7 a 0 que envergonhou o astro Luka Modric

Kane se aproxima de marcos pela seleção

E muito disso se deve ao astro Harry Kane, que já anotou quatro gols no torneio até aqui, e segue em busca de maiores feitos. Com 89 gols pela seleção, o centroavante celebrou estar "cada vez mais perto" do 100º. Além disso, lembrou estar a um jogo de igualar Peter Shilton como o atleta que mais vezes entrou em campo pela Inglaterra. Contudo, reforçou o foco nos resultados.

"Estou apenas feliz por estar aqui com os companheiros e fazendo a minha parte. Temos um jogo especial na terça-feira (6) por causa do número de partidas. Obviamente, 100 gols é um número bonito e seria incrível alcançar essa marca, mas vocês me conhecem. Sabem que, se eu chegar lá, vou pensar nos próximos que estão à minha frente'', completou o atacante.

