Luka Modric antes da goleada de 7 a 0 sofrida pela Croácia diante da InglaterraFoto: Marko Perkov / AFP

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Estadão Conteúdo
Após a goleada sofrida diante da Inglaterra, neste sábado (03), o meio-campista Luka Modric desabafou e afirmou sentir vergonha com a atuação da Croácia. Capitão da equipe há muitos anos, o experiente de 41 anos ainda disse que nunca passou por uma situação parecida ao longo da carreira.
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"É difícil encontrar uma explicação para uma atuação como essa, sem vencer duelos, sem faltas, sem agressividade. Em 20 anos que estou aqui, é a primeira vez que eu sinto vergonha depois de um jogo".
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A seleção inglesa goleou por 7 a 0 em pleno território croata. A partida válida pela terceira rodada da Nations League foi realizada em Rijeka, no estádio Stadion HNK Rijeka. Esse foi o primeiro jogo da Croácia em casa após a disputa da Copa do Mundo Vale lembrar que as nações se enfrentaram no mundial, com outra vitória dos ingleses, por 4 a 2.
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"Você pode perder, porque neste momento eles são melhores. Mas perder assim e arruinar a reputação que construímos nos últimos anos é inaceitável. Eu estou muito envergonhado", disse o jogador do Milan.
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Desde que fez sua estreia pela Croácia, em março de 2006, Modric fez 205 partidas por sua seleção e não tem histórico de muitas goleadas sofridas. A outra derrota com proporção semelhante ocorreu em novembro de 2018, diante da Espanha, também pela Nations League. Na oportunidade, os adversários aplicaram 6 a 0, em Elche.
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Em um grupo com Espanha e Inglaterra, o time de Modric ocupa a terceira colocação e retorna aos gramados na próxima terça-feira (06), diante dos espanhóis, no Poljud Stadium, em Split.