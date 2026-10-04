Gabriel Bortoleto em ação no GP do BahreinFoto: I-hwa Cheng / AFP

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Estadão Conteúdo
Gabriel Bortoleto não teve um bom rendimento no Grande Prêmio do Bahrein, na manhã deste domingo (04), e ficou com apenas a 18ª colocação. Além disso, o piloto da Audi protagonizou uma batida com Carlos Sainz, da Williams, e acabou punido por 10 segundos pela comissão de prova.
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Em entrevista ao SporTV após a corrida, o brasileiro lamentou o acidente e pediu desculpas ao espanhol. "Quero pedir desculpas e reconhecer o meu erro com o Carlos (Sainz)". "Ele abriu e eu vi uma oportunidade de passar, mas acabei não percebendo que estava um pouco molhado, que a parte interna da curva 2 não estava 100% seca. Eu travei e bati ali, acabou com minha corrida e a dele".
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O piloto da Audi se classificou em 10º lugar durante o classificatório realizado neste sábado e tinha expectativa de voltar a pontuar na competição. A última vez que Bortoleto terminou um GP entre os dez primeiros foi na Bélgica, realizado no final de julho.
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"Tive alguns problemas no carro também, não podia usar a abertura. Não ia mudar nada, funcionando ou não, depois do meu erro. Pensei que hoje realmente era um dia para somar pontos, acho que tinha possbilidade".
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Com um início de prova muito agitado, os pilotos sofreram com as chuvas e Max Verstappen, da Red Bull, confirmou o bom momento para vencer seu primeiro GP na temporada. Vale lembrar que holandês também não tinha sido pole position em 2026 e conseguiu o feito durante o classificatório.
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O próximo compromisso da Fórmula 1 acontece no próximo domingo (11), em Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay. Neste ano, a etapa receberá a corrida sprint pela primeira vez e os pilotos terão menos tempo para descansar.