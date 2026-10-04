Max Verstappen em ação no GP do Bahrein - Foto: Jade Gao / AFP

Max Verstappen em ação no GP do BahreinFoto: Jade Gao / AFP

Publicado 04/10/2026 08:36 | Atualizado 04/10/2026 08:44





O tetracampeão mundial, que largou na pole position, terminou à frente do líder do campeonato, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), e do britânico Lewis Hamilton (Ferrari).



O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) teve um incidente em que tocou na traseira do carro do espanhol Carlos Sainz (Williams) e terminou a prova apenas em 18º lugar.



Hamilton, relegado ao fundo do grid após uma estratégia fracassada no início com pista molhada, protagonizou a grande recuperação do dia ao cruzar a linha de chegada em terceiro lugar, à frente de seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc. O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu neste domingo (4) o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 — disputado excepcionalmente na Malásia — após uma corrida caótica marcada pela chuva, estratégias de pneus e vários incidentes.O tetracampeão mundial, que largou na pole position, terminou à frente do líder do campeonato, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), e do britânico Lewis Hamilton (Ferrari).O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) teve um incidente em que tocou na traseira do carro do espanhol Carlos Sainz (Williams) e terminou a prova apenas em 18º lugar.Hamilton, relegado ao fundo do grid após uma estratégia fracassada no início com pista molhada, protagonizou a grande recuperação do dia ao cruzar a linha de chegada em terceiro lugar, à frente de seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc.





Essa foi a primeira vitória de Verstappen em 2026, e o resultado confirma a evolução da Red Bull nas últimas corridas, com o quinto lugar do francês Isack Hadjar.



"Estou muito orgulhoso de todos", declarou Verstappen. "Foi terrível, passamos por muita coisa, mas fizemos a escolha certa com os pneus intermediários", comemorou o holandês.



O principal beneficiado é Antonelli: com 320 pontos, ele continua se aproximando de seu primeiro título mundial, com uma vantagem de 84 pontos sobre seu companheiro de equipe George Russell, que abandonou a prova.



Faltando sete Grandes Prêmios, Hamilton é o terceiro colocado, com 214 pontos, e Verstappen, o sexto, com 188.



A corrida, prevista para as 15h00 locais (04h00 no horário de Brasília), teve de ser adiada duas vezes devido às fortes chuvas de monção, que encharcaram o circuito meia hora antes da largada.



A direção de prova anunciou que a corrida começaria às 15h40, mas vários carros apresentaram problemas eletrônicos devido à chuva, e foram enviados de volta aos boxes.



A segunda e definitiva largada ocorreu às 16h33 locais (05h33 de Brasília), com vários carros na pista e outros partindo dos boxes com pneus diferentes para o início da prova. Leia mais: Flamengo pede que Fux derrube MP das bets antes de retirar patrocínio Essa foi a primeira vitória de Verstappen em 2026, e o resultado confirma a evolução da Red Bull nas últimas corridas, com o quinto lugar do francês Isack Hadjar."Estou muito orgulhoso de todos", declarou Verstappen. "Foi terrível, passamos por muita coisa, mas fizemos a escolha certa com os pneus intermediários", comemorou o holandês.O principal beneficiado é Antonelli: com 320 pontos, ele continua se aproximando de seu primeiro título mundial, com uma vantagem de 84 pontos sobre seu companheiro de equipe George Russell, que abandonou a prova.Faltando sete Grandes Prêmios, Hamilton é o terceiro colocado, com 214 pontos, e Verstappen, o sexto, com 188.A corrida, prevista para as 15h00 locais (04h00 no horário de Brasília), teve de ser adiada duas vezes devido às fortes chuvas de monção, que encharcaram o circuito meia hora antes da largada.A direção de prova anunciou que a corrida começaria às 15h40, mas vários carros apresentaram problemas eletrônicos devido à chuva, e foram enviados de volta aos boxes.A segunda e definitiva largada ocorreu às 16h33 locais (05h33 de Brasília), com vários carros na pista e outros partindo dos boxes com pneus diferentes para o início da prova.

- Reação espetacular de Hamilton -

Na largada, Verstappen e Hamilton foram surpreendidos pela potência das Mercedes, que assumiram a liderança da corrida com Antonelli em primeiro e Russell atuando como 'guarda-costas'.



Dois pelotões se formaram na pista: na frente, os carros equipados com pneus intermediários, que se adaptavam melhor ao asfalto ainda molhado.



Os pilotos com pneus médios, duros e macios ficaram no fundo do grid. Entre eles estava Hamilton, que chegou a cair para a 18ª posição, apesar de ter largado em segundo.



Na frente, Verstappen iniciou a perseguição aos carros da Mercedes e não demorou para superar Russell. Quando começava a pressionar Antonelli, a saída de pista de Valtteri Bottas (Cadillac) provocou a entrada do safety car, momento que foi aproveitado por vários pilotos para trocar os pneus.



Hamilton decidiu manter os pneus macios e, na relargada — já com a pista mais seca —, o britânico começou a ganhar posições volta após volta, chegando ao quinto lugar, atrás das Red Bulls e das Mercedes.



Na ponta, Antonelli não gerenciou bem a relargada após a saída do safety car e foi surpreendido por Verstappen e Russell. O jovem italiano conseguiu ultrapassar seu companheiro de equipe, mas, naquele momento, 'Mad Max' já parecia inalcançável.

- Bortoleto termina em 18º, Alonso em 8º -

Na reta final, um problema mecânico do tailandês Alexander Albon (Williams) provocou a entrada de um novo safety car, reduzindo a zero as distâncias entre os carros e acrescentando emoção às últimas voltas.



O roteiro da corrida ainda teve duas reviravoltas: o abandono de Russell durante o período de safety car devido a um problema mecânico e uma saída de pista de Norris (McLaren), também durante a intervenção do safety car.



Após a relargada, Hamilton e Leclerc superaram Hadjar, conquistando um bom resultado para a Ferrari.



Completando o top 5, vieram o australiano Oscar Piastri (McLaren), o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) e o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).



O espanhol conquistou seu melhor resultado do ano, ficando à frente do atual campeão mundial Norris (McLaren), que terminou em nono, e do britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls).



O argentino Franco Colapinto (Alpine) terminou em 13º, enquanto o espanhol Carlos Sainz (Williams) ficou em 17º, prejudicado pelo toque de Gabriel Bortoleto, da Audi (18º).



"Quero pedir desculpa e reconhecer meu erro com o Carlos. Ele abriu, eu vi uma ultrapassagem de passar, mas não acabei percebendo que ainda estava molhado. Quando peguei a roda da frente, travei e bati nele. Acabou a minha corrida e a dele. Já pedi desculpas a ele, mas queria pedir publicamente também", disse Bortoleto ao GloboEsporte, após a corrida.



O mexicano Sergio Pérez (Cadillac) ficou em 19º, sendo o último piloto a completar a corrida.