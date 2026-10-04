Lamine Yamal comemora gol pela seleção espanhola - jorge Guerrero / AFP

Lamine Yamal comemora gol pela seleção espanholajorge Guerrero / AFP

Publicado 04/10/2026 11:50 | Atualizado 04/10/2026 11:52





"Lamine nunca para de nos surpreender — todos nós. Ele tem muito talento e muita qualidade. Ainda tem muito a oferecer para nós e ainda há um longo caminho até vermos o melhor Lamine, mesmo que ele esteja marcando gols espetaculares o tempo todo", disse de la Fuente. As atuações de Yamal vêm impressionando o técnico da Espanha, Luis de la Fuente. De acordo com o comandante, o camisa 10 do Barcelona está entre os melhores jogadores espanhóis e tem potencial para alcançar um lugar de destaque na história do futebol."Lamine nunca para de nos surpreender — todos nós. Ele tem muito talento e muita qualidade. Ainda tem muito a oferecer para nós e ainda há um longo caminho até vermos o melhor Lamine, mesmo que ele esteja marcando gols espetaculares o tempo todo", disse de la Fuente.





O atacante foi um dos destaques da Espanha na vitória por 3 a 1 sobre a República Tcheca, no último sábado (3), pela terceira rodada do Grupo C da Liga das Nações. Na ocasião, Yamal abriu o placar aos seis minutos. O atacante recebeu pela direita, trouxe a bola para o pé esquerdo e acertou o ângulo. O gol surpreendeu de la Fuente, que, à beira do campo, levou as duas mãos à cabeça e, incrédulo, virou-se para o banco de reservas após ver a finalização.



"Ele faz tudo bem. Se não for o melhor, é por causa da concorrência dos outros jogadores espanhóis. Mesmo assim, com certeza está entre os melhores. Lamine está no caminho de se tornar uma lenda", afirmou o treinador.



Yamal vem vivendo boa fase com a seleção espanhola. Foram quatro gols nas três primeiras partidas da Liga das Nações. Desde 31 de agosto, o atacante soma 12 gols e sete assistências e vem sendo peça essencial para manter a equipe com 100% de aproveitamento na competição.



No Barcelona, o atacante também vive bom momento. Pelo clube catalão, foram oito gols e seis assistências em oito jogos. O Barça ainda não perdeu no Campeonato Espanhol e lidera a competição com 21 pontos. Leia mais: Raphael Claus defende decisão na Copa do Mundo após críticas de Trump O atacante foi um dos destaques da Espanha na vitória por 3 a 1 sobre a República Tcheca, no último sábado (3), pela terceira rodada do Grupo C da Liga das Nações. Na ocasião, Yamal abriu o placar aos seis minutos. O atacante recebeu pela direita, trouxe a bola para o pé esquerdo e acertou o ângulo. O gol surpreendeu de la Fuente, que, à beira do campo, levou as duas mãos à cabeça e, incrédulo, virou-se para o banco de reservas após ver a finalização."Ele faz tudo bem. Se não for o melhor, é por causa da concorrência dos outros jogadores espanhóis. Mesmo assim, com certeza está entre os melhores. Lamine está no caminho de se tornar uma lenda", afirmou o treinador.Yamal vem vivendo boa fase com a seleção espanhola. Foram quatro gols nas três primeiras partidas da Liga das Nações. Desde 31 de agosto, o atacante soma 12 gols e sete assistências e vem sendo peça essencial para manter a equipe com 100% de aproveitamento na competição.No Barcelona, o atacante também vive bom momento. Pelo clube catalão, foram oito gols e seis assistências em oito jogos. O Barça ainda não perdeu no Campeonato Espanhol e lidera a competição com 21 pontos.

Qual o próximo compromisso da Espanha?

A Espanha volta a campo na próxima terça-feira (6), contra a Croácia, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo C da Liga das Nações, no último compromisso desta Data Fifa. O duelo será às 15h45 (de Brasília), no Stadion Poljud.