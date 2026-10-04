Raphael Claus apitou sua segunda Copa do Mundo na carreira - Paul Ellis / AFP

Raphael Claus apitou sua segunda Copa do Mundo na carreiraPaul Ellis / AFP

Publicado 04/10/2026 11:22





"É importante que, quando a gente vai para uma competição dessa magnitude, esteja muito bem preparado, não só na parte física e técnica, mas também mental, pela exposição que a gente tem mundialmente. É importante ter os conceitos para tomar as decisões dentro do campo de jogo e de forma correta, como foi nosso caso", disse Claus ao programa "Altas Horas".



"O que aconteceu após foge da nossa esfera. Para mim, foi muito positivo, principalmente o retorno que tive de apoio. Tanto das instituições que represento, que são a Fifa, a Conmebol, a CBF e a Federação Paulista, quanto de todos os brasileiros que torceram pelos árbitros que estiveram lá, tanto eu, o Wilton Sampaio e o Ramon Abatti. É uma lembrança que vou guardar de forma positiva na minha carreira. Uma boa recordação", completou. O árbitro Raphael Claus comentou sobre a polêmica expulsão do atacante dos Estados Unidos, Balogun , na Copa do Mundo e as críticas do presidente Donald Trump à sua decisão durante a partida. Em entrevista no último sábado (3), o brasileiro defendeu sua atuação na competição e destacou o apoio que recebeu de instituições e torcedores."É importante que, quando a gente vai para uma competição dessa magnitude, esteja muito bem preparado, não só na parte física e técnica, mas também mental, pela exposição que a gente tem mundialmente. É importante ter os conceitos para tomar as decisões dentro do campo de jogo e de forma correta, como foi nosso caso", disse Claus ao programa "Altas Horas"."O que aconteceu após foge da nossa esfera. Para mim, foi muito positivo, principalmente o retorno que tive de apoio. Tanto das instituições que represento, que são a Fifa, a Conmebol, a CBF e a Federação Paulista, quanto de todos os brasileiros que torceram pelos árbitros que estiveram lá, tanto eu, o Wilton Sampaio e o Ramon Abatti. É uma lembrança que vou guardar de forma positiva na minha carreira. Uma boa recordação", completou.

Relembre o caso Balogun

Raphael Claus foi o árbitro da partida em que os Estados Unidos venceram a Bósnia por 2 a 0, na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo. Na ocasião, Balogun acertou uma entrada dura em Muharemovic aos 18 minutos do segundo tempo, que ficou caído no gramado com muitas dores. O árbitro brasileiro foi chamado pelo VAR e aplicou o cartão vermelho ao jogador.



A decisão do árbitro não agradou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que confirmou ter pedido à Fifa uma revisão do cartão vermelho dado a Balogun. Além disso, o presidente fez declarações criticando o árbitro brasileiro e citou seu histórico:



"Esse árbitro é um pouco suspeito. Se você verificar o passado dele… Eu não quero dizer isso, porque não gosto de criar polêmica, mas muito suspeito, como se eu pudesse te mostrar o histórico. Ele fez uma marcação que ninguém conseguiu acreditar, sabe? Até pessoas do outro lado", afirmou Trump.



O atacante estadunidense ficaria de fora do duelo das oitavas de final, diante da Bélgica, mas a punição foi suspensa pelo Comitê Disciplinar da Fifa neste domingo, na véspera da partida.



A reversão da punição e a interferência do presidente americano foram bastante questionadas e provocaram duras críticas. Claus também recebeu forte apoio da CBF e da Conmebol, além de ter sua atuação na partida elogiada pelo chefe de arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina.



Ao todo, Raphael Claus apitou dois jogos na Copa do Mundo. Além do duelo dos Estados Unidos, o árbitro também comandou Espanha x Arábia Saudita, pela segunda rodada da fase de grupos. Wilton Pereira Sampaio foi o brasileiro que mais apitou partidas nesta edição do Mundial, com três.