Montoro comemora gol pelo Botafogo no Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Montoro comemora gol pelo Botafogo no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 04/10/2026 20:00

Destaque do Botafogo, Álvaro Montoro também pode ser uma das principais apostas da seleção argentina para o ciclo após a aposentadoria de Lionel Messi . Segundo o especialista Marcos Watts, gerente regional do portal "Transfermarkt" — um dos principais sites de dados e estatísticas do futebol mundial — no Brasil, o jovem meia do Glorioso tem potencial para ser um dos destaques da nova era da Albiceleste.

"Ele é uma promessa e tanto. O Botafogo sabia o que estava fazendo quando o trouxe do futebol argentino. Gosto muito dele porque é um meia-atacante móvel, que também pode jogar pelas pontas. Então dá para utilizá-lo em diferentes posições no campo. O controle de bola dele é incrível e, para um jovem de 19 anos, acho que está indo muito bem", iniciou Watts, em entrevista ao podcast "Market Values".

"Ele passou por um processo de desenvolvimento no Botafogo e agora conquistou seu lugar entre os titulares. Embora o time não esteja bem nas últimas rodadas, lutando contra o rebaixamento no momento, é aquele tipo de jogador que, quando você para para assistir, percebe que há algo diferente ali", prosseguiu.



Em seguida, o especialista admitiu estar ansioso para conferir se Montoro receberá chances na seleção argentina. O jovem de 19 anos atuou pela categoria sub-20, mas nunca foi convocado por Lionel Scaloni para a principal. No entanto, para Watts, o espaço vazio na posição de camisa 10 após a despedida de Messi pode ser uma chance para o atleta alvinegro se destacar.

"Estou curioso para ver se ele terá futuro na seleção argentina. Obviamente, estamos começando a vislumbrar uma era pós-Messi, e ele pode ser um desses nomes interessantes para o futuro da Argentina, especialmente com a posição de camisa 10 ficando vaga", declarou.

"Não estou dizendo que ele vai assumir esse papel imediatamente, há muitos jogadores argentinos indo muito bem na Europa também. Mas ainda faltam quatro anos para a Copa do Mundo, há muito desenvolvimento pela frente para esses jovens, e o Montoro é um jogador realmente interessante", completou o anglo-brasileiro.