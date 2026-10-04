Montoro comemora gol pelo Botafogo no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo
Especialista vê Montoro como possível destaque pós-Messi na Argentina
Meia, de 19 anos, é um dos principais nomes do Botafogo e já defendeu a seleção sub-20, mas nunca foi convocado por Scaloni para a principal
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Alex Telles revela bastidores da renovação com o Botafogo
Capitão alvinegro afirmou que priorizou o momento do clube antes de tratar da extensão do vínculo, anunciado em agosto até dezembro de 2028
Tite revela conversas com jogadores do Botafogo convocados
Treinador explicou como mantém contato com Huguinho, Ferraresi e Danilo e detalhou a preparação dos jogadores que permaneceram no Rio
Artur Jorge relembra título pelo Botafogo e exalta elenco
Atual comandante do Cruzeiro ressaltou a entrega dos jogadores e destacou a atuação da equipe após a expulsão de Gregore
Franclim Carvalho admite 'teimosia' e comenta passagem pelo Botafogo
Ex-treinador do Glorioso criticou o clima do futebol brasileiro e fez cobrança por 'estabilidade diretiva' em seu próximo clube
Alex Telles se declara ao Botafogo: 'Experiência de vida'
Capitão da equipe, lateral-esquerdo avaliou o período vestindo a camisa do Glorioso como 'intenso' e revisitou momentos de altos e baixos
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