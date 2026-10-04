Alex Telles ampliou o vínculo com o Botafogo até dezembro de 2028 - Vítor Silva / Botafogo

Alex Telles ampliou o vínculo com o Botafogo até dezembro de 2028Vítor Silva / Botafogo

Publicado 04/10/2026 13:51





"No momento que se começou a falar da minha renovação, eu lembro que nós estávamos num momento de transição, eu não queria tratar minha renovação como algo mais valioso do que o momento do clube. Então eu fui muito claro com isso, desde as primeiras conversas que eu tive com o Edu (Eduardo Iglesias, CEO), com o Léo (Coelho, diretor de futebol), com o JP (João Paulo Magalhães Lins, presidente), com a direção, que eu queria que fosse no momento correto, que eu era mais um para ajudar", disse Alex Telles. Alex Telles revelou os bastidores da sua renovação com o Botafogo. Em entrevista à "TNT Sports", o capitão do Glorioso explicou que preferiu esperar por um momento mais adequado para tratar da extensão do vínculo com a equipe."No momento que se começou a falar da minha renovação, eu lembro que nós estávamos num momento de transição, eu não queria tratar minha renovação como algo mais valioso do que o momento do clube. Então eu fui muito claro com isso, desde as primeiras conversas que eu tive com o Edu (Eduardo Iglesias, CEO), com o Léo (Coelho, diretor de futebol), com o JP (João Paulo Magalhães Lins, presidente), com a direção, que eu queria que fosse no momento correto, que eu era mais um para ajudar", disse Alex Telles.





O Botafogo anunciou a renovação de Alex Telles em agosto de 2026 e ampliou o vínculo com o Glorioso até dezembro de 2028. O defensor chegou ao clube em setembro de 2024, foi peça importante na reta final daquela temporada histórica, nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e marcou um gol na final da competição, tornando-se ídolo. Ao todo, foram 108 jogos, 14 gols e 15 assistências.



"Eu acho que o clube tinha que dar atenção para outros quesitos. E a partir do momento que eu senti essa confiança, eles me deram essa confiança, me deram também essa promessa de ter segurança em certos quesitos, para o clube se restabelecer, crescer, manter um caminho positivo e seguro, e a partir daí a gente começou a conversar. As coisas aconteceram de uma maneira tranquila", concluiu. Leia mais: Tite revela conversas com jogadores do Botafogo convocados O Botafogo anunciou a renovação de Alex Telles em agosto de 2026 e ampliou o vínculo com o Glorioso até dezembro de 2028. O defensor chegou ao clube em setembro de 2024, foi peça importante na reta final daquela temporada histórica, nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e marcou um gol na final da competição, tornando-se ídolo. Ao todo, foram 108 jogos, 14 gols e 15 assistências."Eu acho que o clube tinha que dar atenção para outros quesitos. E a partir do momento que eu senti essa confiança, eles me deram essa confiança, me deram também essa promessa de ter segurança em certos quesitos, para o clube se restabelecer, crescer, manter um caminho positivo e seguro, e a partir daí a gente começou a conversar. As coisas aconteceram de uma maneira tranquila", concluiu.

Qual o próximo compromisso do Botafogo?

O Botafogo retorna a campo na próxima quarta-feira (7 de outubro), para o clássico com o Vasco. A partida será às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor utilizou as redes sociais para convocar a torcida alvinegra.



"Saudade de ver o @estadioniltonsantos pulsando! É disso que precisamos. Temos uma data marcada na próxima semana e conto contigo para sermos mais fortes juntos. Porque somos escolhidos, e sendo assim não podemos ficar de fora. Até a próxima semana", escreveu.