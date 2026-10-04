Klopp e jogadores da Alemanha após empate com a Grécia - Aris Messinis / AFP

Klopp e jogadores da Alemanha após empate com a GréciaAris Messinis / AFP

Publicado 04/10/2026 18:52

Sob comando do lendário treinador Jürgen Klopp, a Alemanha voltou a perder pontos para a Grécia neste domingo (4), com empate sem gols, pela Liga das Nações. Depois de estrear com um 1 a 1 contra a Holanda, ser derrotado pela própria seleção grega e vencer a Sérvia, o combinado alemão sofreu novo tropeço.

Em duelo válido pelo Grupo A2, a Alemanha dominou a posse de bola, mas não conseguiu superar a Grécia, em Salônica. Os comandados de Klopp tiveram 74% de posse durante o primeiro tempo e até chegaram a balançar as redes aos 31 minutos.

Burkardt marcou, desviando para o "fundo do barbante" após bela arrancada de Scherhant, mas o gol foi anulado após revisão do árbitro de vídeo. A arbitragem identificou toque de mão do volante Bischof durante disputa no meio de campo, no início da jogada.

O confronto perdeu intensidade no segundo tempo. A Alemanha seguiu com maior controle da bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras e deixou o campo com apenas um ponto.

Seleção grega é a sensação da Liga das Nações

A Grécia tem sido a maior surpresa da Liga das Nações até aqui. Com geração de jovens liderada pelo centroavante Pavlidis, do Benfica, o time do treinador Ivan Jovanovic acumula sequência de bons resultados nas primeiras rodadas do torneio.

Nos primeiros dois jogos, venceu a Sérvia, por 2 a 1, e a própria Alemanha, por 1 a 0. Depois, empatou com a Holanda em 2 a 2 e manteve a invencibilidade no empate sem gols deste domingo (4).

Holanda e Grécia abrem vantagem

Com os resultados da rodada, Holanda e Grécia chegaram aos oito pontos. Os holandeses assumiram a liderança do grupo por terem marcado mais gols, depois de vencerem a Sérvia por 2 a 1, também neste domingo (4). A Alemanha aparece em terceiro, com cinco, enquanto os sérvios ainda não pontuaram nesta Liga das Nações.

*Informações da Agência Estado