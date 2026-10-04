Endrick tem poucas oportunidades no Real MadridDivulgação / Real Madrid
Alexandre Pato aconselha Endrick a buscar novo clube e indica o Milan
Ex-centroavante foi uma das maiores promessas do mundo nos anos 2000, e sugeriu que o jovem deixe o Real Madrid em busca de mais minutos
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Zidane rasga elogios a Cristiano durante coletiva: 'Tiro o chapéu'
Ex-treinador e jogador do Real Madrid, de 54 anos, exaltou muito o camisa 7 do Al-Nassr durante entrevista em meio à polêmica atual
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Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, Denilson elogiou fase e o encaixe do volante tricolor nos amistosos da última Data Fifa
Flamengo pode receber indenização por lesão de Arrascaeta; entenda
Camisa 10 da equipe rubro-negra sofreu uma fratura no punho em partida amistosa entre Uruguai e Coreia do Sul, durante a Data Fifa
Alex Telles revela bastidores da renovação com o Botafogo
Capitão alvinegro afirmou que priorizou o momento do clube antes de tratar da extensão do vínculo, anunciado em agosto até dezembro de 2028
Natália Silva derrota chinesa e conquista cinturão inédito no UFC
Lutadora, de 29 anos, tornou-se a primeira pessoa nascida no Brasil a vencer uma luta pelo cinturão na categoria peso-mosca
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