Endrick tem poucas oportunidades no Real MadridDivulgação / Real Madrid

Mais artigos de João Vitor Cravo
João Vitor Cravo
Endrick é uma das principais joias do futebol mundial na posição de centroavante, mas ainda assim não tem recebido muitas oportunidades no Real Madrid. Para Alexandre Pato, que recebeu status de promessa similar nos anos 2000, a baixa minutagem tem prejudicado o desenvolvimento do jovem de 20 anos. Por isso, o aconselhou a buscar um novo clube, e de antemão indicou o Milan, da Itália, como alternativa.
Leia mais: Roma prepara nova investida para contratar Endrick por empréstimo
"Acho que ele precisa de uma mudança; não é fácil encontrar um lugar para ele no Real Madrid. Não sei a opinião dele sobre isso, mas ele não pode deixar sempre a decisão nas mãos de seus empresários. Na minha opinião, ele precisa encontrar outro clube", avaliou Pato, em entrevista à "Gazzetta Dello Sport" durante participação no festival de esportes da cidade de Trento, na Itália.
Alexandre Pato ainda não anunciou aposentadoria, mas não joga desde 2024 - Reprodução / X @Pato
Alexandre Pato ainda não anunciou aposentadoria, mas não joga desde 2024Reprodução / X @Pato

Pato e Endrick tiveram começos parecidos

Em épocas diferentes, Alexandre Pato e Endrick tiveram começos de carreira semelhantes. O primeiro surgiu no Internacional, em 2006, e teve ascensão meteórica que o colocou entre as principais promessas do futebol mundial. Com isso, chamou a atenção do Milan, da Itália, que quebrou a banca por sua contratação quando ainda tinha 17 anos.
Até 2013, quando voltou ao Brasil para atuar no Corinthians, Pato sofreu com problemas físicos e de confiança que minaram sua passagem pelo rubro-negro italiano. Neste período, não conseguiu se desenvolver ao máximo e perdeu o status de "novo Ronaldo Fenômeno" adquirido anteriormente.
Da mesma forma, Endrick teve início avassalador no Palmeiras em 2023, que o fez ser comprado por uma "bolada" pelo Real Madrid no ano seguinte. Ainda que tenha chegado à capital espanhola cercado de expectativas, o jovem não recebeu muitos minutos desde então.
Neste ano, brilhou em empréstimo ao Lyon, da França, mas nem isso convenceu os merengues a dá-lo mais chances. Com isso, o jovem brasileiro começa a vislumbrar a chance de deixar a equipe em busca de um destino que possa contribuir mais para seu desenvolvimento.

Pato indica o Milan como alternativa

Tendo o cenário em vista, Alexandre Pato indicou o Milan, da Itália, como alternativa para o garoto. Segundo o ex-centroavante — que não anunciou aposentadoria, ainda que não jogue desde 2024 —, o gigante italiano tentou a contratação de Endrick na última janela.
"Sei que Cardinale (proprietário do clube) tentava trazê-lo para o Milan, mas não conseguiu. Ele sempre pensa no interesse do Milan. Conversamos um pouco em Copenhague dias atrás. Ele se importa muito com o Milan e fará o possível pelo clube", completou.
fotogaleria
Endrick tem poucas oportunidades no Real Madrid
Alexandre Pato ainda não anunciou aposentadoria, mas não joga desde 2024