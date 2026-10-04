Endrick tem poucas oportunidades no Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Endrick tem poucas oportunidades no Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 04/10/2026 16:21

Endrick é uma das principais joias do futebol mundial na posição de centroavante, mas ainda assim não tem recebido muitas oportunidades no Real Madrid . Para Alexandre Pato, que recebeu status de promessa similar nos anos 2000, a baixa minutagem tem prejudicado o desenvolvimento do jovem de 20 anos. Por isso, o aconselhou a buscar um novo clube, e de antemão indicou o Milan, da Itália, como alternativa.

"Acho que ele precisa de uma mudança; não é fácil encontrar um lugar para ele no Real Madrid. Não sei a opinião dele sobre isso, mas ele não pode deixar sempre a decisão nas mãos de seus empresários. Na minha opinião, ele precisa encontrar outro clube", avaliou Pato, em entrevista à "Gazzetta Dello Sport" durante participação no festival de esportes da cidade de Trento, na Itália.



Alexandre Pato ainda não anunciou aposentadoria, mas não joga desde 2024 Reprodução / X @Pato

Pato e Endrick tiveram começos parecidos

Em épocas diferentes, Alexandre Pato e Endrick tiveram começos de carreira semelhantes. O primeiro surgiu no Internacional, em 2006, e teve ascensão meteórica que o colocou entre as principais promessas do futebol mundial. Com isso, chamou a atenção do Milan, da Itália, que quebrou a banca por sua contratação quando ainda tinha 17 anos.

Até 2013, quando voltou ao Brasil para atuar no Corinthians, Pato sofreu com problemas físicos e de confiança que minaram sua passagem pelo rubro-negro italiano. Neste período, não conseguiu se desenvolver ao máximo e perdeu o status de "novo Ronaldo Fenômeno" adquirido anteriormente.

Da mesma forma, Endrick teve início avassalador no Palmeiras em 2023, que o fez ser comprado por uma "bolada" pelo Real Madrid no ano seguinte. Ainda que tenha chegado à capital espanhola cercado de expectativas, o jovem não recebeu muitos minutos desde então.

Neste ano, brilhou em empréstimo ao Lyon, da França, mas nem isso convenceu os merengues a dá-lo mais chances. Com isso, o jovem brasileiro começa a vislumbrar a chance de deixar a equipe em busca de um destino que possa contribuir mais para seu desenvolvimento.

Pato indica o Milan como alternativa

Tendo o cenário em vista, Alexandre Pato indicou o Milan, da Itália, como alternativa para o garoto. Segundo o ex-centroavante — que não anunciou aposentadoria, ainda que não jogue desde 2024 —, o gigante italiano tentou a contratação de Endrick na última janela.

"Sei que Cardinale (proprietário do clube) tentava trazê-lo para o Milan, mas não conseguiu. Ele sempre pensa no interesse do Milan. Conversamos um pouco em Copenhague dias atrás. Ele se importa muito com o Milan e fará o possível pelo clube", completou.

