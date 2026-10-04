Arrascaeta recebe atendimento médico após se lesionar no amistoso contra a Coreia do Sul - Divulgação / Seleção uruguaia

Arrascaeta recebe atendimento médico após se lesionar no amistoso contra a Coreia do SulDivulgação / Seleção uruguaia

Publicado 04/10/2026 14:35

O Flamengo deve receber uma indenização da Fifa por conta da lesão do meio-campista Giorgian Arrascaeta enquanto atuava com a camisa da seleção uruguaia. A estimativa de volta aos gramados para o camisa 10 é de seis a oito semanas, desfalcando a equipe nas partidas mais importantes da temporada até então.

Este pagamento que a Fifa deve fazer ao Mais Querido ocorreria por conta de um programa chamado "The FIFA Club Protection Programme" (Programa da Fifa de Proteção aos Clubes), que visa proteger os clubes de lesões que possam ocorrer enquanto os atletas estiverem vestindo a camisa de suas respectivas seleções.

Contudo, nem toda lesão que um jogador sofre enquanto está atuando pela Seleção se encaixa nos pré-requisitos solicitados pela entidade. Apenas os casos em que os atletas apresentem mais de 28 dias de ausência são contabilizados.

O teto de pagamento total que a entidade pode destinar aos clubes é de 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 44 milhões) por jogador. Essa quantia é calculada com base no salário de cada atleta. No caso de Arrascaeta, devido aos seus vencimentos elevados, a expectativa é de que o Flamengo receba o valor máximo diário, equivalente a 20,5 mil euros (R$ 120,5 mil) por dia.

Não foi a primeira vez

Entre os anos de 2024 e 2025, o Flamengo já havia ativado esse programa e recebido uma quantia referente à lesão de ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) que o centroavante Pedro sofreu enquanto treinava com o grupo da seleção brasileira.

Naquela ocasião, o Rubro-Negro recebeu 679 mil euros (cerca de R$ 4,2 milhões) da Fifa, e o camisa 9 ficou afastado dos gramados durante praticamente oito meses, um quadro bem mais grave que o atual de Arrascaeta.

Ausência em sequência importante

Em decorrência da lesão, o uruguaio deve perder uma sequência decisiva da temporada atual, como os jogos de ida e volta das semifinais da Copa Libertadores contra o Estudiantes. Caso sua recuperação chegue à expectativa total de oito semanas, ele pode ficar de fora de até oito duelos no Campeonato Brasileiro, incluindo os clássicos contra Fluminense e Vasco e o confronto direto pelo título contra o Palmeiras.

