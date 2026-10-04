Everson durante sua participação no programa "Charla Podcast" - Reprodução / Charla Podcast

Everson durante sua participação no programa "Charla Podcast"Reprodução / Charla Podcast

Publicado 04/10/2026 17:20 | Atualizado 04/10/2026 17:22

O goleiro do Atlético Mineiro, Everson avaliou que Pedro , camisa 9 do Flamengo foi, ao longo de toda a sua carreira, o atacante mais difícil de jogar contra, dentro do futebol brasileiro. Ele selecionou o atacante durante entrevista ao "Charla Podcast".

"Pedro. Tem muito recurso para um centroavante. Finaliza de direita, esquerda, de cabeça, pode cavar, pode tentar te driblar. Finalizador nato. Quando vai jogar contra, a gente tenta estudar ele o máximo possível, porque finaliza de primeira, dá dois toques na bola, sabe finalizar muito bem. Ele tem uma qualidade imensa desde o Fluminense", disse o guarda-redes.

Histórico de confrontos

Pedro e Everson já se enfrentaram em 12 partidas oficiais ao longo dos anos, e o atacante tem uma leve vantagem sobre o goleiro. No total, foram seis vitórias para o camisa 9, apenas um empate e cinco vitórias para o jogador do Galo.

Contudo, mesmo que tenha vencido mais partidas, Pedro marcou apenas dois gols em todos esses duelos, necessitando de oito anos para balançar as redes pela primeira vez contra o goleiro atleticano.

Em finais, o jogador do Galo é quem leva a vantagem. Everson venceu a Supercopa do Brasil em 2022, sendo um dos grandes protagonistas. Após o empate no tempo regulamentar, ele agarrou três cobranças de pênaltis. Na ocasião, Pedro converteu sua cobrança.

Próximos confrontos

Neste ano, Atlético Mineiro e Flamengo se encararam apenas uma vez, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão, que terminou 4 a 0 para o Rubro-Negro. No confronto, Pedro marcou duas vezes sobre o goleiro Everson, sendo esses seus únicos gols nesse confronto.

O próximo jogo em que há possibilidade de eles se encontrarem é pelo Campeonato Brasileiro, em duelo entre as equipes no dia 26 de outubro, mas, desta vez, no Maracanã. Mesmo assim, ainda existe uma incerteza sobre a titularidade do ídolo atleticano, pois ele vem perdendo espaço para o jovem Gabriel Delfim após sua lesão, que o afastou dos gramados por mais de um mês.