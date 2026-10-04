Substituto de CR7, Gonçalo Ramos fez gol da vitóriaMiguel Riopa / AFP
Após polêmica com CR7, Portugal bate a Noruega pela Liga das Nações
Seleção lusitana venceu de virada, com direito a expulsão nos minutos finais, depois de tensões entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo
Após polêmica com CR7, Portugal bate a Noruega pela Liga das Nações
Seleção lusitana venceu de virada, com direito a expulsão nos minutos finais, depois de tensões entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo
Adversário do Vasco, promessa do Boca impressiona Scaloni na Argentina
Leonel Flores, ponta-direita de 19 anos, é uma das principais joias do rival do Cruz-Maltino na semifinal da Sul-Americana
Everson exalta atacante do Flamengo: 'O mais díficil do Brasil'
Goleiro do Atlético Mineiro avaliou que Pedro é o centroavante que oferece o maior nível de enfrentamento dentro do futebol brasileiro
Cássio se rende à regularidade de Fábio: 'Sempre em alto nível'
Elogiado pelo colega de posição, goleiro do Fluminense tem 46 anos, já quebrou recordes de longevidade e não cogita aposentadoria
Alexandre Pato aconselha Endrick a buscar novo clube e indica o Milan
Ex-centroavante foi uma das maiores promessas do mundo nos anos 2000, e sugeriu que o jovem deixe o Real Madrid em busca de mais minutos
Zidane rasga elogios a Cristiano durante coletiva: 'Tiro o chapéu'
Ex-treinador e jogador do Real Madrid, de 54 anos, exaltou muito o camisa 7 do Al-Nassr durante entrevista em meio à polêmica atual
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.