Substituto de CR7, Gonçalo Ramos fez gol da vitória - Miguel Riopa / AFP

Substituto de CR7, Gonçalo Ramos fez gol da vitóriaMiguel Riopa / AFP

Publicado 04/10/2026 18:24

Portugal deixou a crise envolvendo Cristiano Ronaldo fora de campo e confirmou dentro dele a melhor campanha do Grupo A4 da Liga das Nações. A equipe comandada por Jorge Jesus venceu a Noruega por 2 a 1, de virada, neste domingo, no Estádio do Dragão, e chegou aos 12 pontos em quatro partidas.

Com a vitória, a seleção portuguesa abriu seis pontos de vantagem sobre a Dinamarca, segunda colocada com seis. País de Gales e Noruega aparecem em seguida, com três pontos cada. Os galeses levam vantagem no confronto direto.

O resultado mantém Portugal como a única equipe com 100% de aproveitamento na chave. Até aqui, o time derrotou País de Gales, Noruega duas vezes e Dinamarca, com nove gols marcados e quatro sofridos.

O confronto foi o primeiro da seleção portuguesa em casa desde o rompimento entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo. Insatisfeito por ter perdido espaço entre os titulares, o atacante deixou a delegação antes da vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca, em Copenhague.

Sem o principal nome de sua história, Portugal voltou a apresentar um ataque móvel e teve maior presença ofensiva desde os primeiros minutos. A Noruega, entretanto, abriu o placar em uma de suas poucas chegadas na etapa inicial.

Aos 35 minutos, depois de uma cobrança de falta lançada de longe, Ajer dominou no peito e acertou um belo chute da entrada da área. A vantagem norueguesa durou somente dois minutos. Nuno Mendes cobrou lateral em direção à área, a defesa não afastou e João Cancelo bateu de primeira, da meia-lua, para empatar.

A Noruega tentou avançar suas linhas no segundo tempo e concentrou as principais jogadas ofensivas em Erling Haaland. Na primeira oportunidade clara do atacante, Berg encontrou o camisa 9 dentro da área. Haaland bateu cruzado na saída de Diogo Costa, mas mandou à esquerda do gol.

Portugal encontrou o gol da vitória aos 33, em uma jogada construída com qualidade. Vitinha acertou um passe preciso para João Félix, que ajeitou de cabeça e deixou Gonçalo Ramos livre na pequena área. O centroavante completou para o gol e confirmou o triunfo por 2 a 1.

A vitória também fortalece as escolhas de Jorge Jesus. Gonçalo Ramos, responsável pelo gol decisivo, assumiu a posição anteriormente ocupada por Cristiano Ronaldo, enquanto João Félix voltou a participar diretamente de uma jogada importante.



