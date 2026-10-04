Jorge Jesus é pivô de crise envolvendo Cristiano Ronaldo na seleção portuguesaAFP
Jorge Jesus nega desculpas a CR7, mas amolece: 'Volta quando quiser'
Após vitória sobre a Noruega, Mister abriu o jogo sobre a tensão com Cristiano Ronaldo, que abandonou a concentração de Portugal
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Especialista vê Montoro como possível destaque pós-Messi na Argentina
Meia, de 19 anos, é um dos principais nomes do Botafogo e já defendeu a seleção sub-20, mas nunca foi convocado por Scaloni para a principal
Marcos Braz apoia retorno de Gabigol ao Flamengo: 'Seria importante'
Ex-dirigente acredita que um modelo de negócio semelhante ao de sua primeira passagem seria o ideal e benéfico para ambas as partes
Alemanha volta a tropeçar na Liga das Nações e liga alerta para Klopp
Este foi o terceiro resultado negativo com o novo treinador, que chegou rodeado de esperanças, mas vive início complicado
Após polêmica com CR7, Portugal bate a Noruega pela Liga das Nações
Seleção lusitana venceu de virada, com direito a expulsão nos minutos finais, depois de tensões entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo
Adversário do Vasco, promessa do Boca impressiona Scaloni na Argentina
Leonel Flores, ponta-direita de 19 anos, é uma das principais joias do rival do Cruz-Maltino na semifinal da Sul-Americana
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