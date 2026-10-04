Jorge Jesus é pivô de crise envolvendo Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa - AFP

Jorge Jesus é pivô de crise envolvendo Cristiano Ronaldo na seleção portuguesaAFP

Publicado 04/10/2026 20:29

Jorge Jesus procurou reduzir a temperatura da crise com Cristiano Ronaldo depois da vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Noruega , neste domingo (4), no Estádio do Dragão. O treinador abriu as portas para o retorno do capitão, classificou o episódio como um mal-entendido e disse que o impasse pode ser solucionado com facilidade, mas descartou um pedido de desculpas ao craque.

O aceno ocorreu após uma semana de desgaste público entre duas das figuras mais importantes do futebol português. Cristiano deixou a concentração antes da partida contra a Dinamarca , incomodado com a condição de reserva e pela maneira com que qual Jorge Jesus tratou o episódio diante da imprensa.

Depois do triunfo sobre os noruegueses, o técnico afirmou à emissora portuguesa "RTP" que a situação permanece em aberto. Segundo ele, caso Cristiano esteja atuando pelo Al-Nassr e deseje representar novamente o país, "volta quando quiser".

Jesus acrescentou que não sabe quando a questão será resolvida porque a decisão também depende do atacante. O treinador, no entanto, deixou claro que não pretende fechar as portas para o maior artilheiro da história da seleção portuguesa.

"Não sei o que vai acontecer. Para mim está tudo em aberto. Tem que decidir a vida dele antes da convocação. Se ele estiver jogando e quiser estar na Seleção, volta quando quiser, porque não? Isto foi um mal-entendido e, na minha opinião, é fácil de resolver. Por mim está tudo bem. Quando é que vai ficar resolvido? Isso não sei, vamos ver, acabou agora este jogo", declarou.

O tom conciliador não significou um recuo completo. Na entrevista coletiva, Jorge Jesus reiterou que não pedirá desculpas a Cristiano Ronaldo por tê-lo colocado para aquecer e não utilizá-lo na primeira partida contra a Noruega.

Na avaliação do treinador, reservas se prepararem para entrar e permanecerem fora da partida é uma situação comum no futebol. Jesus reconheceu que o episódio ganhou uma dimensão maior por envolver Cristiano, a quem voltou a definir como símbolo de Portugal, mas sustentou que não houve desrespeito.

O técnico também negou que tenha sido acertado previamente um pedido de desculpas como condição para uma reconciliação. Para ele, não existe motivo para esse gesto, uma vez que a escolha de utilizar ou não um jogador faz parte de suas atribuições.

Com a vitória por 2 a 1, a equipe chegou aos 12 pontos, manteve os 100% de aproveitamento e assegurou antecipadamente a classificação à próxima fase da Liga das Nações.