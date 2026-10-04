Pedro Henrique em ação pelo Paysandu - Reprodução / Instagram @ph39.oficial

Pedro Henrique em ação pelo PaysanduReprodução / Instagram @ph39.oficial

Publicado 04/10/2026 20:59

Pedro Henrique, volante de 18 anos contratado pelo Flamengo para reforçar o elenco sub-20, viveu fortes emoções em seu último jogo diante da torcida do Paysandu, neste sábado (3). Revelação da base do clube paraense, o garoto viveu temporada de grandes atuações, em cenário que ele mesmo afirmou ter sonhado concretizar. No jogo do adeus, o Papão venceu a Ferroviária por 1 a 0, no Estádio da Curuzu.

"Esse foi o cenário que sonhei. Agradeço a todos os meus companheiros por tudo que fizeram por mim, a todo mundo que fez parte desse trabalho. Essa torcida, que em nenhum momento deixou de apoiar. Estou muito emocionado, pois nem nos meus melhores sonhos eu imaginei fazer o ano que estou fazendo", iniciou Pedro Henrique, em entrevista à "SportyNet", após o jogo, já em tom de despedida.



Depois de atuar por 90 minutos na partida, o volante compartilhou as expectativas para o último jogo do Paysandu na Série C. A equipe de Belém enfrentará o Brusque fora de casa, no próximo sábado (10), pela rodada final do campeonato, e precisa de combinação de resultados para conquistar o acesso.

"Meu último jogo (em casa) pelo Paysandu. Agora é torcer para os meus companheiros, estamos vivos. Dizer para o nosso torcedor não deixar de acreditar, nos apoiar, porque isso vai fazer a diferença. Agradeço a todos. Também agradeço quem me criticou, pois me fez amadurecer. Agora é trabalhar. Será um jogo difícil em Brusque, mas vamos buscar o acesso" completou o jogador.



Quando Pedro Henrique chega ao Flamengo?

Já contratado pelo Flamengo, Pedro Henrique foi anunciado pelo clube carioca no dia 17 de abril, no Ninho do Urubu. O Mais Querido pagou R$ 3,04 milhões, por 93% dos direitos econômicos do atleta — o Paysandu fica com os outros 7% para o caso de uma futura venda —, em contrato válido por três temporadas. Estes valores fizeram o jogador se tornar a venda mais clara da equipe paraense na história.

No entanto, logo após ser adquirido pelo Rubro-Negro, o volante voltou ao Paysandu por empréstimo até o fim da temporada, para disputar a Série C e a Copa do Brasil. Como seu time já foi eliminado do torneio de mata-mata, apenas restou a terceira divisão do Brasileiro, cuja última rodada é justamente o duelo contra o Brusque, no próximo fim de semana. Após o jogo, Pedro Henrique poderá se apresentar ao Flamengo.