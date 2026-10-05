Aos 71 anos, Roger Fly (no centro) está confirmando no CBEM Master Games Brasil - (Foto: Reprodução)

Aos 71 anos, Roger Fly (no centro) está confirmando no CBEM Master Games Brasil (Foto: Reprodução)

Publicado 05/10/2026 08:00 | Atualizado 05/10/2026 08:42

A história do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro passa por diferentes gerações, e Rogério Hampshire, também conhecido como "Roger Fly", é um dos nomes que carregam parte dessa memória. Faixa-coral oitavo grau, ele se prepara para disputar o CBEM Master Games Brasil, evento multiesportivo que reúne 19 modalidades entre os dias 9 e 18 de outubro. Para o Jiu-Jitsu, o grande dia será 17 de outubro, no ginásio do CEFAN, na Penha, Zona Norte do Rio.



Para Roger, hoje aos 71 anos, a competição representa também uma conexão com as origens da arte suave no estado. “Remonta o início do Jiu-Jitsu no Rio”, resumiu o faixa-coral, que vê no CBEM Master Games Brasil uma oportunidade de reunir atletas experientes e diferentes gerações. A modalidade será disputada a partir dos 30 anos, dividida em cinco classes de idade, com embates da faixa-branca à preta e categorias masculinas e femininas por peso, além de organização técnica da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD).



“Esse momento abre alas para os old school mostrarem que competir é aprender a lutar e mostrar que ainda estamos aqui”, afirmou Roger Fly. Segundo ele, o crescimento recente da classe master vai além da possibilidade de continuar competindo, sendo também uma forma de transmitir valores construídos ao longo de décadas dentro da arte suave: “superação, disciplina e autoestima”.