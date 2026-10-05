Aos 71 anos, Roger Fly (no centro) está confirmando no CBEM Master Games Brasil (Foto: Reprodução)
Para Roger, hoje aos 71 anos, a competição representa também uma conexão com as origens da arte suave no estado. “Remonta o início do Jiu-Jitsu no Rio”, resumiu o faixa-coral, que vê no CBEM Master Games Brasil uma oportunidade de reunir atletas experientes e diferentes gerações. A modalidade será disputada a partir dos 30 anos, dividida em cinco classes de idade, com embates da faixa-branca à preta e categorias masculinas e femininas por peso, além de organização técnica da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD).
“Esse momento abre alas para os old school mostrarem que competir é aprender a lutar e mostrar que ainda estamos aqui”, afirmou Roger Fly. Segundo ele, o crescimento recente da classe master vai além da possibilidade de continuar competindo, sendo também uma forma de transmitir valores construídos ao longo de décadas dentro da arte suave: “superação, disciplina e autoestima”.
A preparação para o CBEM Master Games Brasil, entretanto, está longe de ser simples. Roger conta que vem de contusões, mora em uma fazenda distante dos grandes centros e precisa conciliar os treinamentos com a rotina na Medicina Veterinária. Mesmo assim, não deixa de treinar. “Me esforço muito para conseguir treinar três vezes por semana dividindo tempo entre a Veterinária e o Jiu-Jitsu”, disse.
Ao longo da carreira, Roger Fly levou o Jiu-Jitsu para diferentes partes do mundo, com passagens por campeonatos em Dubai, Japão e Las Vegas. Agora, porém, ele começa a preparar uma mudança de capítulo. “Fui muito longe e inspirei muita gente. Ano que vem me despeço dos tatames. Continuo dando seminários e graduações, mas irei me dedicar ao triátlon, onde nos primórdios fui da equipe brasileira”, revelou. A ideia é voltar a competir em uma modalidade que, segundo ele, pode ser menos traumática para os joelhos e ombros.
A participação no evento master ganha, portanto, um significado especial na reta final de sua trajetória competitiva. No Jiu-Jitsu, Roger pretende encerrar seu ciclo com mais de 70 anos, deixando como legado não apenas os resultados, mas também a inspiração para que atletas continuem ativos independentemente da idade. “Estarei com 70+ e encerro meu legado no Jiu-Jitsu".
As inscrições para o CBEM Master Games Brasil seguem abertas no site www.cbemmastergamesbrasil.org.br enquanto houver vagas disponíveis. Com organização técnica da CBJJD, o Jiu-Jitsu promete reunir grandes nomes da modalidade e fortes emoções. Além disso, os inscritos ainda concorrerão ao sorteio de passagens para os Jogos Mundiais Master de 2027, no Japão.
SERVIÇO:
CBEM Master Games Brasil – Jiu-Jitsu
Local: 17 de outubro de 2026
Data: CEFAN - Avenida Brasil, 10.590, Penha, Rio de Janeiro
Organização: CBJJD (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo)
Realização: CBEM (Comitê Brasileiro do Esporte Master)
Inscrições: https://cbemmastergamesbrasil.org.br./inscricao/m-6d2d7457-8637-4461-a169-fc2f8189a3f1
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