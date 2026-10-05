Cristiano Ronaldo entrou em embate com Jorge Jesus e deixou a seleção de Portugal - AFP

Cristiano Ronaldo entrou em embate com Jorge Jesus e deixou a seleção de PortugalAFP

Publicado 05/10/2026 08:22 | Atualizado 05/10/2026 08:24

O ex-lateral-esquerdo Bixente Lizarazu, campeão da Copa do Mundo pela França em 1998, detonou o conflito envolvendo Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e a Federação de Portugal . Em participação no programa francês 'Téléfoot l'After', o ex-atleta afirmou que a situação é uma "catástrofe" e comentou sobre como o ego do craque se tornou o seu "pior inimigo".

''Se essa novela continuar, será um erro grave das três partes: da Federação, de Jorge Jesus e de Cristiano Ronaldo. Não é possível, com um jogador como ele e com tudo o que representa para Portugal, que isso termine dessa forma. É uma catástrofe para a imagem", disse.

Os últimos dias foram de desgaste público entre os líderes da seleção portuguesa. Cristiano deixou a concentração na última terça-feira (30), antes da partida contra a Dinamarca, incomodado com a condição de reserva no jogo contra a Noruega.

"Se houvesse uma conversa entre ele, o treinador e a Federação para que as coisas corressem bem e dissessem a ele: 'Você é importante para mim, mas vai jogar uma parte desta partida e, na outra, vou fazer você descansar'. É preciso que o jogador esteja envolvido e saiba exatamente o que se espera dele.''

Técnico da seleção portuguesa e responsável por deixar Cristiano no banco, Jorge Jesus disse, após a partida contra a Noruega neste domingo (4), que não se desculpou com o jogador, mas que as portas "estão abertas" para ele retornar quando quiser. Lizarazu, que tem passagens por clubes como Bayern de Munique e Olympique de Marseille, voltou a ressaltar a força do ego do ídolo português.

''Se, por outro lado, você diz que ele vai jogar e depois ele não entra, a confiança se perde. Foi por causa desse 'eu' que ele se tornou Cristiano Ronaldo, porque o ego dele fez com que trabalhasse como um louco para quebrar todos os recordes. Só que chega uma hora em que isso se torna seu pior inimigo. Foi sua força, mas agora é seu pior inimigo, porque você tem a idade que tem e vai acabar no cemitério dos elefantes, garanto'', completou.

Vitória em meio à crise

Apesar de tudo, Portugal deixou a crise envolvendo Cristiano Ronaldo fora de campo e confirmou dentro dele a melhor campanha do Grupo A4 da Liga das Nações. A equipe comandada por Jorge Jesus venceu a Noruega por 2 a 1, de virada, neste domingo, no Estádio do Dragão, e chegou aos 12 pontos em quatro partidas.