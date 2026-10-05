Cristiano Ronaldo entrou em embate com Jorge Jesus e deixou a seleção de PortugalAFP
Campeão mundial diz que ego de CR7 pode se tornar seu pior inimigo
'Vai acabar no cemitério dos elefantes', diz Bixente Lizarazu, que jogou pela seleção francesa em 1998, sobre o craque português
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Técnico do Botafogo, Tite explica como elabora plano de jogo
Treinador afirmou que busca se integrar com os membros da comissão técnica que já estão no clube e deu detalhes sobre estratégias em campo
Santos não terá Cebolinha contra Flamengo; Neymar e Arthur são dúvidas
Ex-ponta do Mais Querido não poderá jogar em virtude de cláusula no contrato; equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), pelo Brasileirão
Kane destaca forma 'incansável' da Inglaterra: 'Estamos com fome'
Centroavante apontou goleada por 7 a 0 sobre a Croácia, neste sábado (3), pela Liga das Nações, como mensagem às demais seleções europeias
Reforço do Flamengo se emociona em despedida: 'Cenário que sonhei'
Volante de 18 anos, Pedro Henrique acertou com o Rubro-Negro em abril, e disputou último jogo diante da torcida do Paysandu neste sábado (3)
Jorge Jesus nega desculpas a CR7, mas amolece: 'Volta quando quiser'
Após vitória sobre a Noruega, Mister abriu o jogo sobre a tensão com Cristiano Ronaldo, que abandonou a concentração de Portugal
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