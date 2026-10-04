Everton Cebolinha em treino pelo SantosRaul Baretta / Santos
Santos não terá Cebolinha contra Flamengo; Neymar e Arthur são dúvidas
Ex-ponta do Mais Querido não poderá jogar em virtude de cláusula no contrato; equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), pelo Brasileirão
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Kane destaca forma 'incansável' da Inglaterra: 'Estamos com fome'
Centroavante apontou goleada por 7 a 0 sobre a Croácia, neste sábado (3), pela Liga das Nações, como mensagem às demais seleções europeias
Reforço do Flamengo se emociona em despedida: 'Cenário que sonhei'
Volante de 18 anos, Pedro Henrique acertou com o Rubro-Negro em abril, e disputou último jogo diante da torcida do Paysandu neste sábado (3)
Jorge Jesus nega desculpas a CR7, mas amolece: 'Volta quando quiser'
Após vitória sobre a Noruega, Mister abriu o jogo sobre a tensão com Cristiano Ronaldo, que abandonou a concentração de Portugal
Especialista vê Montoro como possível destaque pós-Messi na Argentina
Meia, de 19 anos, é um dos principais nomes do Botafogo e já defendeu a seleção sub-20, mas nunca foi convocado por Scaloni para a principal
Marcos Braz apoia retorno de Gabigol ao Flamengo: 'Seria importante'
Ex-dirigente acredita que um modelo de negócio semelhante ao de sua primeira passagem seria o ideal e benéfico para ambas as partes
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