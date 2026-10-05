Tite afirma que divide com os auxiliares as fases de jogo e troca as funções para manter sintonia - Vítor Silva / Botafogo

Tite afirma que divide com os auxiliares as fases de jogo e troca as funções para manter sintoniaVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/10/2026 07:41

O técnico do Botafogo, Tite , deu detalhes de como elabora o seu plano de jogo. Em entrevista ao 'ge', o treinador afirmou que define as funções específicas de cada integrante da comissão técnica e explicou sua forma de trabalhar com os preparadores que já estão dentro do clube.

"Nós nos integramos nas diferentes fases: ofensiva, defensiva, construção e bola parada. Olhamos, eu determino as situações que serão trabalhadas, seja do modelo de jogo ou da estratégia, e aí nós distribuímos. Por vezes, modificamos quem vai fazer a parte ofensiva, a iniciação ou a bola parada. Isso para que haja sempre sintonia e para que todos saibamos as funções e os posicionamentos de cada um", explicou.

Tite foi oficializado como técnico do Botafogo em 16 de setembro. Desde então, ele disputou apenas uma partida, quando perdeu para o Mirassol por 2 a 0 fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador, no entanto, ressaltou que nessa ocasião, a bola parada ficou, na maior parte do tempo, a cargo de Rodrigo Bellão.

"Na bola parada, na estreia contra o Mirassol, era o Bellão quem estava no comando. Ele teria a condição de fazer a sintonia e algum ajuste. Então, quando havia uma bola parada, eu saía para que ele pudesse intervir. Depois, em alguns momentos do jogo, nós nos integrávamos à conversa. Aí sim, eu, Matheus e Bellão."

Tite levou à comissão do Alvinegro o seu filho, o auxiliar Matheus Bachi, e o preparador físico Fábio Mahseredjian. Entretanto, o técnico ressalta que prefere aproveitar o conhecimento de quem já trabalha no clube.

"Eu procuro sempre potencializar os bons que aqui já estão. E não pegar uma equipe de trabalho, ficar jogando [dentro do clube] porque aí eu tenho um 'know-how' para a coisa, tenho prestígio, querem me contratar e vou levar seis caras, sabendo que tem [profissionais na equipe]", disse.

Depois da partida contra o Mirassol, o futebol brasileiro entrou em pausa para a data Fifa, dando a oportunidade ao novo treinador de impor seu estilo de jogo nos treinamentos. O Glorioso volta a campo para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira (7), às 20h30, no estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão.