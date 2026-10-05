Marlon Freitas trocou o Botafogo pelo Palmeiras no início de 2025Divulgação / Palmeiras
Vice do Botafogo defende Marlon Freitas por saída, e culpa Textor
Volante era considerado ídolo da torcida do Glorioso pelos títulos conquistados em 2024, mas caiu em desgraça ao ir para o Palmeiras
Marlon Freitas, de ídolo a defenestrado no Botafogo
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Botafogo avalia aumentar capacidade do Nilton Santos
Ampliação do estádio é um dos desejos do presidente João Paulo Magalhães Lins, que tem mandato no Alvinegro até o fim de 2028
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Treinador afirmou que busca se integrar com os membros da comissão técnica que já estão no clube e deu detalhes sobre estratégias em campo
Especialista vê Montoro como possível destaque pós-Messi na Argentina
Meia, de 19 anos, é um dos principais nomes do Botafogo e já defendeu a seleção sub-20, mas nunca foi convocado por Scaloni para a principal
Alex Telles revela bastidores da renovação com o Botafogo
Capitão alvinegro afirmou que priorizou o momento do clube antes de tratar da extensão do vínculo, anunciado em agosto até dezembro de 2028
Tite revela conversas com jogadores do Botafogo convocados
Treinador explicou como mantém contato com Huguinho, Ferraresi e Danilo e detalhou a preparação dos jogadores que permaneceram no Rio
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