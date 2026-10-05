Estádio Nilton Santos - Divulgação / Botafogo

Estádio Nilton SantosDivulgação / Botafogo

Publicado 05/10/2026 16:40

O estádio do Nilton Santos tem atualmente a capacidade de 45 mil pessoas, porém, o Botafogo avalia a possibilidade de aumentar o público da sua casa. Em entrevista à "SuperRádio Tupi", Waldir Luiz, vice-presidente social, abordou este que é um plano de João Paulo Magalhães Lins , mandatário máximo do Alvinegro.

"Se tirar a pista de atletismo, pode virar para 60 mil. Vai ser um caldeirãozinho ali. Na época houve essa proposta, houve até um encontro na casa de um conselheiro do Botafogo muito influente, que levou o Eduardo Paes, na época prefeito. Vou dar o nome aqui, o André Chame foi o conselheiro que levou o Eduardo Paes. Ele viu até com bons olhos, justiça seja feita, não estou fazendo uma crítica a ele, mas aí passa por um lado burocrático", contou.

A pista de atletismo do Estádio Nilton Santos não é utilizada, contudo o clube não consegue realizar modificações nela, por questões políticas. Apesar de não revelar o período exato de quando as obras poderão acontecer, Waldir Luiz reforçou que assim com o contrato longo de Tite indica uma intenção por parte de João Paulo Magalhães Lins, a obra no Nilton Santos também caminha nesse sentido.

"Eu acredito que o presidente João Paulo agora com o momento bom do Botafogo, uma nova SAF, ele como uma pessoa muito bem relacionada com todas as áreas, esportiva, política, vai tentar isso. Seria o ideal para o Botafogo. É um dos objetivos dele. Seria muito bom para o torcedor do Botafogo. O mandato dele vai ter até o final de 28, mesma época que ele fez o contrato com o Tite. Quem sabe até lá. Mas é um trabalho que demora pelo menos seis meses, o Botafogo teria que jogar em outro lugar", disse.

O Nilton Santos foi inaugurado em 2007 pela Prefeitura do Rio para os Jogos Pan-Americanos daquele ano. O estádio se tornou do Botafogo por contrato. Atualmente, o Alvinegro tem a concessão do local até 2031.