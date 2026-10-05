Estádio Nilton SantosDivulgação / Botafogo
Botafogo avalia aumentar capacidade do Nilton Santos
Ampliação do estádio é um dos desejos do presidente João Paulo Magalhães Lins, que tem mandato no Alvinegro até o fim de 2028
Desembargador cancela multa a Textor e exige troca na SAF do Botafogo
Estadunidense havia sido penalizado por litigância de má-fé, após tentar impedir Assembleia sobre o aumento do capital social do clube
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Volante era considerado ídolo da torcida do Glorioso pelos títulos conquistados em 2024, mas caiu em desgraça ao ir para o Palmeiras
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Treinador afirmou que busca se integrar com os membros da comissão técnica que já estão no clube e deu detalhes sobre estratégias em campo
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Meia, de 19 anos, é um dos principais nomes do Botafogo e já defendeu a seleção sub-20, mas nunca foi convocado por Scaloni para a principal
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Capitão alvinegro afirmou que priorizou o momento do clube antes de tratar da extensão do vínculo, anunciado em agosto até dezembro de 2028
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