Wallace Yan rendeu R$ 36 milhões aos cofres do FlamengoJorge Rodrigues / AGIF
Flamengo não atinge meta de venda de jogadores em 2026
Com encerramento da janela dos principais centros do futebol, clube passa longe do objetivo de arrecadar R$ 250 milhões em transferências
Anthony Valencia encerra Data Fifa com assistência pelo Equador
Jogador do Flamengo participou dos três jogos da seleção, mas acabou desperdiçando penalidade decisiva no último confronto
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Atacantes já voltaram da seleção brasileira, enquanto uruguaio e equatoriano têm longa viagem até se apresentarem ao Rubro-Negro
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Marcos Braz apoia retorno de Gabigol ao Flamengo: 'Seria importante'
Ex-dirigente acredita que um modelo de negócio semelhante ao de sua primeira passagem seria o ideal e benéfico para ambas as partes
Everson exalta atacante do Flamengo: 'O mais díficil do Brasil'
Goleiro do Atlético Mineiro avaliou que Pedro é o centroavante que oferece o maior nível de enfrentamento dentro do futebol brasileiro
Flamengo pode receber indenização por lesão de Arrascaeta; entenda
Camisa 10 da equipe rubro-negra sofreu uma fratura no punho em partida amistosa entre Uruguai e Coreia do Sul, durante a Data Fifa
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