Anthony Valencia, do Flamengo, pela seleção equatoriana - Reprodução / Instagram @anthonybvalencia

Anthony Valencia, do Flamengo, pela seleção equatorianaReprodução / Instagram @anthonybvalencia

Publicado 05/10/2026 19:39 | Atualizado 06/10/2026 02:12

Anthony Valencia, do Flamengo , encerrou a Data Fifa atuando em novo compromisso pelo Equador. Nesta segunda-feira (5), o meia jogou os 90 minutos do empate por 1 a 1 contra o Panamá, no Japão, pela Copa Kirin, e deu passe para o gol equatoriano. Na disputa por pênaltis, porém, parou no goleiro Eddie Roberts, e a equipe sul-americana acabou derrotada por 7 a 6.

A participação do jogador na excursão asiática teve presença constante em campo sob o comando do técnico Marcelo Gallardo. Pela estreia da competição, na derrota por 3 a 0 para a Coreia do Sul, ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo.

Pela partida seguinte, na igualdade sem gols contra o Japão, ingressou aos 34 da etapa final, antes do revés nas penalidades. A única oportunidade como titular ocorreu na despedida do torneio contra os panamenhos, confronto em que permaneceu no gramado do início ao fim e teve papel decisivo.

Vestindo a camisa 8, recebeu pela ponta direita aos 13 minutos do segundo tempo e serviu Angulo, livre dentro da grande área, para abrir o placar. A igualdade no tempo regulamentar, porém, levou a decisão para as penalidades máximas.



Valencia foi o segundo encarregado da cobrança e bateu nas mãos de Roberts. Na sequência, Juan Riquelme Angulo também desperdiçou a oportunidade, garantindo a terceira colocação do torneio amistoso ao Panamá.

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De regresso ao futebol brasileiro, Anthony Valencia passa a focar nos compromissos do Flamengo. A equipe carioca enfrenta o Santos nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O time lidera o Campeonato Brasileiro com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado. De regresso ao futebol brasileiro, Anthony Valencia passa a focar nos compromissos do Flamengo. A equipe carioca enfrenta o Santos nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O time lidera o Campeonato Brasileiro com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Vitor Cravo