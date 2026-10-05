Samuel Lino esteve nos três amistosos da seleção brasileira: entrou em todos no segundo tempo - Dibyangshu Sarkar / AFP

Samuel Lino esteve nos três amistosos da seleção brasileira: entrou em todos no segundo tempoDibyangshu Sarkar / AFP

Publicado 05/10/2026 14:40

saberá a partir de terça-feira (6) se poderá contar com Pedro e Samuel Lino na partida de quinta-feira (8), contra o Santos às 19h30, pelo Brasileirão. Os dois atacantes retornaram ao Brasil nesta segunda e vão se apresentar amanhã, quando serão avaliados pela comissão técnica, mas com



Serão dois dias de atividades até o primeiro compromisso do Rubro-Negro após a Data Fifa. Com tempo maior de descanso, eles só não ficarão à disposição caso alguma avaliação aponte algum problema de desgaste físico. O Flamengona partida de quinta-feira (8), contra o Santos às 19h30, pelo Brasileirão. Os dois atacantes retornaram ao Brasil nesta segunda e vão se apresentar amanhã, quando serão avaliados pela comissão técnica, mas com boas chances de estarem à disposição Serãoaté o primeiro compromisso do Rubro-Negro após a Data Fifa. Com, eles só não ficarão à disposição caso alguma avaliação aponte algum problema de desgaste físico.

A principal dúvida, na verdade, é como Leonardo Jardim pretende utilizá-los. O fato de não terem participado dos trabalhos nos 18 dias livres pode pesar, principalmente para Pedro, que não é titular garantido.

Já Samuel Lino é o principal destaque do Flamengo na temporada, o que influencia numa decisão do técnico português. Uma outra possibilidade é os dois começarem no banco para serem poupados, já que na sequência haverá duelos decisivos contra Fluminense, pelo Brasileirão, e Estudiantes, pela semifinal da Libertadores.



ofereceu-se para ser uma opção durante a ausência de Arrascaeta, que ficará fora de seis a oito semanas após fraturar o punho esquerdo e passar por cirurgia.

Samuel Lino, inclusive,, que ficará fora de seis a oito semanas após fraturar o punho esquerdo e passar por cirurgia.

"Nosso grupo é qualificado e tem jogadores que podem suprir essa posição. Eu estou para ajudar o Flamengo, seja qual posição for. Estou preparado", declarou o atacante após fazer dois gols na goleada do Brasil por 4 a 0 sobre a Índia.



Desfalques quase certos

Já os outros dois selecionáveis do Rubro-Negro dificilmente estarão em campo contra o Santos. Afinal, Varela e Valência só se apresentarão na quarta-feira (7), véspera do duelo. O lateral uruguaio deve enfrentar a Índia, em amistoso na terça, na Ásia.



E o equatoriano jogou hoje, na derrota nos pênaltis por 7 a 6 de sua seleção para o Panamá, após empate em 1 a 1, pela Copa Kirin, no Japão. Ele pode, pelo menos estar no banco pelo Flamengo, mas a chance é pequena diante da sequência de partidas decisivas.

Próximos jogos do Flamengo



- Santos: na quinta-feira (8 de outubro), às 19h30 na Vila Belmiro (SP), pela 29ª rodada do Brasileirão



- Fluminense: no domingo (11 de outubro), às 17h30 no Maracanã (RJ), pela 30ª rodada do Brasileirão



- Estudiantes: no dia 15 de outubro, às 21h30 no estádio UNO (ARG), pela semifinal da Libertadores