Charles do Bronx e Alex Poatan vão liderar o UFC 335 (Foto: Reprodução)
Na luta principal, Charles do Bronx colocará o cinturão "BMF" em disputa diante de Diego Lopes, em um confronto brasileiro previsto para cinco rounds. O duelo também marcará a estreia oficial de Diego na divisão dos leves, após sua passagem pelos pesos-penas e as duas tentativas de conquistar o título da categoria contra Alexander Volkanovski.
Ex-campeão dos leves e dono de uma das trajetórias mais expressivas da história da divisão, Charles do Bronx terá a missão de defender a honraria simbólica diante de um adversário que busca iniciar sua nova etapa no UFC com uma vitória de grande impacto. Para Diego, superar um nome do porte de Charles pode representar uma entrada imediata entre os principais protagonistas da categoria até 70kg.
Alex Poatan encara Sergei Pavlovich nos pesados
O segundo combate de maior destaque da noite ficará por conta de Alex Poatan, que fará sua segunda apresentação na divisão dos pesos-pesados. O paulista terá pela frente o russo Sergei Pavlovich, em uma disputa também programada para cinco assaltos. O confronto foi anunciado por Dana White durante uma transmissão ao vivo no perfil da influenciadora Nina Drama, na plataforma "Kick".
A presença de dois atletas reconhecidos pelo poder de nocaute aumenta a expectativa em torno do duelo. Para Poatan, entretanto, o compromisso representa mais do que um teste diante de um adversário de elite: uma vitória poderá fortalecer sua candidatura a uma futura disputa pelo cinturão dos pesados.
Bicampeão do UFC em categorias diferentes, com títulos nos médios e nos meio-pesados, o brasileiro segue em busca de um feito histórico: conquistar o título de uma terceira divisão de peso. Um resultado positivo sobre Pavlovich poderá aproximá-lo desse objetivo e consolidar ainda mais sua trajetória na organização.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.