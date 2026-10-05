Charles do Bronx e Alex Poatan vão liderar o UFC 335 - (Foto: Reprodução)

Charles do Bronx e Alex Poatan vão liderar o UFC 335 (Foto: Reprodução)

Publicado 05/10/2026 11:00

O UFC 335 promete uma noite especial para os fãs brasileiros de MMA. Durante a transmissão do UFC 332, realizada no último sábado (3), em Salt Lake City, nos Estados Unidos, a organização confirmou os principais combates de seu último evento numerado de 2026. Marcado para 12 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, o card será liderado por dois dos maiores representantes do país na atualidade: Charles do Bronx e Alex Poatan.



Na luta principal, Charles do Bronx colocará o cinturão "BMF" em disputa diante de Diego Lopes, em um confronto brasileiro previsto para cinco rounds. O duelo também marcará a estreia oficial de Diego na divisão dos leves, após sua passagem pelos pesos-penas e as duas tentativas de conquistar o título da categoria contra Alexander Volkanovski.



Ex-campeão dos leves e dono de uma das trajetórias mais expressivas da história da divisão, Charles do Bronx terá a missão de defender a honraria simbólica diante de um adversário que busca iniciar sua nova etapa no UFC com uma vitória de grande impacto. Para Diego, superar um nome do porte de Charles pode representar uma entrada imediata entre os principais protagonistas da categoria até 70kg.