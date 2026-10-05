Próximos treinos de Neymar no Santos serão decisivos para confirmá-lo contra o Flamengo - Raul Baretta / Santos

Próximos treinos de Neymar no Santos serão decisivos para confirmá-lo contra o FlamengoRaul Baretta / Santos

Publicado 05/10/2026 11:13

O futuro do atacante Neymar, de 34 anos, está indefinido, mas o Santos está otimista em relação a uma renovação até o fim de 2027. O Peixe sabe que existem obstáculos, mas enxerga o camisa 10 feliz neste momento na Vila Belmiro.

A alegria de Neymar tem a ver com a chegada de reforços ao elenco do Santos. Atletas como Arthur, Everton Cebolinha e Philippe Coutinho foram contatados com o aval do Peixe e também pela influência do camisa 10. O grupo se fortaleceu e o clube paulista vem subindo na tabela.

A melhora de rendimento do Santos é também um dos trunfos para a possível renovação. Atualmente, o Peixe está em sétimo lugar e entrou na luta por uma das cinco vagas no Brasileiro para a Libertadores do ano que vem. Dependendo do desfecho da edição deste ano da competição e da Copa do Brasil, um sétimo lugar pode ser suficiente. O retorno à Libertadores deverá facilitar o orçamento do Santos para manter Neymar no ano que vem.

Um obstáculo é a questão política. O Santos vai passar por uma eleição no final do ano. O atual presidente, Marcelo Teixeira, ainda não indicou se concorrerá à reeleição ou se lançará um candidato da situação, enquanto a oposição já apresentou vários nomes. O cenário é de incerteza no Peixe.

Apesar de estar feliz no Santos, Neymar também tem recebido consultas de equipes dos Estados Unidos. A possibilidade de atuar em um futebol com menos pressão e tranquilidade também seduz o camisa 10. A decisão deverá ser tomada somente no fim de 2026.

O atacante, inclusive, está perto de voltar a jogar. A tendência é que ele tenha condições de entrar em campo na partida contra o Flamengo, nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 realiza trabalhos de transição física no gramado do CT Rei Pelé e tem possibilidade de ser relacionado para o confronto. Na véspera da partida, Neymar completará cinco semanas afastado desde que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. A tendência é que, caso seja liberado, comece no banco e receba minutos de maneira gradual.