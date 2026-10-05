Steve Mounié é o centroavante e capitão de Benin - Issouf Sanogo / AFP

Steve Mounié é o centroavante e capitão de BeninIssouf Sanogo / AFP

Publicado 05/10/2026 21:41

Lionel Messi se despede da seleção argentina nesta terça-feira , 6, às 20h (de Brasília), em amistoso contra Benim que encerra a Super Data Fifa de setembro e outubro. Antes da partida, Steve Mounié, capitão da equipe africana, criticou a postura em campo dos sul-americanos.

Jogador do Augsburg, da Alemanha, Mounié relembrou sua passagem pelo Stade Brest, onde atuou de 2020 a 2024. No futebol francês, ele passou por um embate com Leonardo Balerdi, zagueiro convocado por Lionel Scaloni para a série de amistosos, e acabou expulso do jogo em questão.

"Balerdi tem um pouco de malícia e é muito ardiloso. É um jogador difícil. Recebi aquele cartão vermelho porque ele segurou meu braço e me sacudiu. Em reação a isso, dei um golpe no peito dele e ele caiu no chão chorando. É muito inteligente. Infelizmente para eles, mesmo assim perderam aquela partida (risos)", disse em entrevista ao diário "Olé".

Na sequência, o atacante de 32 anos detonou o comportamento dos jogadores da América do Sul. "É uma especialidade das equipes sul-americanas: elas gostam de entrar na sua cabeça e jogar de maneira suja. Vimos isso na Copa do Mundo com a Argentina, também com o Paraguai na partida contra a França. Eles tentam entrar na sua cabeça, falar com você, provocá-lo. Não conseguem parar. É o jeito deles de jogar. Se você não for mentalmente forte, pode reagir e receber um cartão vermelho ou amarelo."

Natural de Parakou, Steve iniciou sua carreira no Montpellier. Após passagem pelo Huddersfield Town, onde disputou a Premier League, ele seguiu para o Brest e, posteriormente, chegou no Augsburg.

Na última temporada, Steve Mounié foi emprestado ao Alanyaspor, da Turquia, e marcou dois gols em 21 jogos. Com a camisa de Benim, ele é o segundo maior artilheiro do seu país, com 23 tentos marcados.

"É muito bom ter essa oportunidade de jogar contra uma campeã mundial e, ainda por cima, contra a última seleção de Lionel Messi. Para nós é incrível, não vou mentir. É a primeira vez que isso acontece e tentaremos fazer o nosso melhor para mostrar que Benim também sabe jogar futebol, mesmo sendo contra uma das maiores nações do mundo", finalizou.

O último compromisso de Messi com a camisa da Argentina acontece no Estádio Monumental, em Buenos Aires. Nos amistosos anteriores, o time de Scaloni goleou Bolívia e Burkina Faso por, respectivamente, 4 a 0 e 7 a 0.