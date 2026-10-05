Maracanã vai receber evento de corrida que homenageará Pelé - Daniel Brasil / Maracanã

Maracanã vai receber evento de corrida que homenageará PeléDaniel Brasil / Maracanã

Publicado 05/10/2026 19:13

Em meio a uma disputa judicial entre Vasco e a dupla Fla-Flu , o estádio do Maracanã terá uma troca temporária de chuteiras para tênis no próximo mês. Isso porque haverá o evento 'Corrida do Futebol Light - Edição Pelé', marcado para 14 de novembro, com objetivo de reunir atletas amadores e profissionais, assim como crianças e idosos.

Serão provas de 4 km e 8 km, além das modalidades revezamento e para crianças. Além da corrida, estão previstos shows e ativações para unir corrida com futebol e entretenimento.

O evento tem a parceria da Pelé Brand, responsável pela exploração da marca do ex-jogador e comprada pela empresa de Neympar Pai, com a Effect Sport, agência de marketing esportivo. Por isso, a ideia é fazer uma homenagem ao legado do Rei do Futebol, tendo como pano de fundo o palco do milésimo gol, marcado em novembro de 1969.



O percurso ainda não foi divulgado, mas será por dentro do Maracanã e com a promessa de ter uma decoração que conta a trajetória de Pelé. O conceito e a narrativa ficarão a cargo da empresa de Neymar Pai e buscará ampliar a conexão com o legado e a história do Rei, buscando alcançar as novas gerações.



“É muito especial ver o nome de Pelé voltar a um palco tão emblemático como o Maracanã. Esse estádio faz parte da história do futebol brasileiro e também de momentos inesquecíveis da trajetória do Rei. Para nós, que temos a responsabilidade de cuidar e preservar o legado de Pelé, é uma honra ver sua marca associada a iniciativas que mantêm viva essa história e aproximam novas gerações dos valores e da grandeza que ele representa para o Brasil e para o mundo,” afirma Neymar da Silva Santos.

Como se inscrever para a Corrida do Futebol no Maracanã



As inscrições já estão abertas até o dia 11 de novembro, ou enquanto houver vaga, e podem ser feitas pelo site da Ticket Sport. Os valores são a partir de R$ 70, podendo ser parcelados em até 3 vezes nos cartões de crédito.

A organização também divulgou que pessoas acima de 60 anos e pessoas com deficiência (PcD) terão benefícios além dos 50% de desconto. Elas também terão direito a assessorias esportivas, entre outras.



Data: 14 de novembro de 2026

Local: Maracanã – Rio de Janeiro

Horário: 16h



Modalidades para adultos: 4 km, 8 km, revezamento 4K + 4K

Modalidades kids: 200m (3 e 4 anos), 300m (5 a 7 anos), 600m (8 a 10 anos) e 900m (11 a 13 anos)



Retirada de Kit: 12 e 13 de novembro de 2026 em local a ser divulgado em breve, com horários agendados previamente no ato da inscrição.

