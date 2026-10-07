Apesar de brasileiro, Valter apostou em triunfo do russo contra Poatan - (Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar de brasileiro, Valter apostou em triunfo do russo contra Poatan (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 07/10/2026 12:00

O anúncio de Alex Poatan x Sergei Pavlovich como co-main event do UFC 335 já começa a provocar diferentes análises no mundo do MMA. Entre as opiniões que surgiram após a confirmação do combate, Valter Walker foi categórico ao projetar o resultado do confronto. Para o peso-pesado carioca, o brasileiro terá pela frente um encaixe particularmente complicado e acabará derrotado por nocaute ainda no primeiro round.



Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, Valter Walker destacou principalmente a diferença de porte entre os dois atletas e as características de seus respectivos estilos. O comentário ganha um contexto especial pelo fato de o brasileiro treinar diariamente ao lado de Pavlovich na Rússia, onde ambos fazem parte da equipe Gor MMA. Dessa forma, Walker afirma ter contato frequente com a força e a intensidade do russo durante os treinamentos.