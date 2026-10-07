Apesar de brasileiro, Valter apostou em triunfo do russo contra Poatan (Foto: Reprodução/Instagram)
Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, Valter Walker destacou principalmente a diferença de porte entre os dois atletas e as características de seus respectivos estilos. O comentário ganha um contexto especial pelo fato de o brasileiro treinar diariamente ao lado de Pavlovich na Rússia, onde ambos fazem parte da equipe Gor MMA. Dessa forma, Walker afirma ter contato frequente com a força e a intensidade do russo durante os treinamentos.
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Na avaliação do peso-pesado, a postura de Poatan pode representar um risco ainda maior diante de um adversário que compete naturalmente na categoria. O brasileiro, que fará sua segunda luta entre os pesados, é conhecido pela guarda mais baixa e pela movimentação de cabeça durante as trocas, características que Valter acredita serem perigosas diante da potência de Pavlovich.
“Não acho que o Poatan nocauteia o Sergei, não. O russão vai colocar o morangão para dentro do Poatan, infelizmente. Na moral, eu acho que o Sergei Pavlovich vai nocautear o Poatan no primeiro round. Essa guarda baixa do Poatan, balançando a cabeça assim (imita com gestos), isso aí no peso-pesado é fod*. Não tem como. Quando ele fizer assim, o russão vai vir: ‘Bum’. Ele vem igual um gorila albino, e só para de jogar braço quando pega e cai. É uma diferença corporal absurda. Não é uma luta boa para o Poatan”, afirmou Valter Walker.
O confronto está marcado para o dia 12 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), e será um dos principais atrativos do último evento numerado do UFC em 2026. Para Poatan, o duelo representa mais um passo em sua adaptação aos pesos-pesados e pode ter influência direta em seus planos de buscar o cinturão da categoria. Pavlovich, por outro lado, terá a oportunidade de frear os planos do brasileiro entre os gigantes da organização.
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