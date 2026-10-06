Raoni Barcelos perdeu a consciência e precisou ser retirado do octógono de maca(Foto: Reprodução/UFC)
O episódio aconteceu no quinto e último round da luta principal do evento, quando Raoni Barcelos perdeu a consciência e precisou ser retirado do octógono de maca. A situação causou apreensão justamente por não ter ocorrido após um golpe decisivo ou uma sequência de ataques do adversário. Segundo Glover, a avaliação médica trouxe uma possível explicação para o desmaio, embora não tenha sido apresentada uma confirmação definitiva sobre o mecanismo que provocou a perda de consciência.
“Ele (Raoni) saindo de maca ali, foi o momento mais desesperador do MMA. Foi muito diferente, porque não foi um nocaute. Se fosse nocaute, a gente já está acostumado com isso. Mas foi uma coisa do nada, que fez a gente ficar pensando em várias coisas: Será que foi coração? Será que foi algo cerebral? Ele foi lá, fizeram os exames. Teve um inchaço no cérebro dele, então foi um trauma craniano. Talvez esse inchaço foi o que ‘apagou’ ele ali. Foi um mecanismo de defesa do corpo: ‘Vamos parar, porque esse cara não vai parar’. A mente estava mais forte que o corpo. Ele não queria desistir. Raoni foi ao limite, mostrou coração de guerreiro. Queria que todo mundo seguisse ele e desse esse apoio. Um guerreiro de verdade, um dos maiores que o Brasil já produziu. Esse cara merece”, afirmou Glover Teixeira.
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Futuro de Raoni Barcelos no MMA ainda é incerto
O incidente interrompeu um momento expressivo da trajetória de Barcelos. Aos 39 anos, o atleta vinha de cinco vitórias consecutivas e se consolidava novamente entre os nomes em ascensão na divisão dos galos. A derrota para Rosas Jr., contudo, acabou acompanhada de uma preocupação que ultrapassa o resultado esportivo: a recuperação completa após o trauma relatado por Glover Teixeira.
Depois de permanecer sob observação médica em Las Vegas, Raoni apresentou evolução clínica e recebeu alta hospitalar. Ainda não há, porém, uma definição pública sobre quando poderá voltar a competir ou se o diagnóstico terá impacto em sua continuidade no esporte.
O retorno do brasileiro dependerá de avaliações médicas e da evolução de seu quadro. O UFC conta com procedimentos de acompanhamento de saúde antes e depois dos combates, e a condição de Raoni Barcelos deverá ser considerada em qualquer decisão sobre uma futura liberação para lutar. Até lá, a prioridade permanece sendo sua recuperação, sem que seja possível antecipar o desfecho de sua carreira.
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