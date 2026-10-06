Raoni Barcelos perdeu a consciência e precisou ser retirado do octógono de maca - (Foto: Reprodução/UFC)

Raoni Barcelos perdeu a consciência e precisou ser retirado do octógono de maca(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 06/10/2026 09:55 | Atualizado 06/10/2026 09:58

A condição médica de Raoni Barcelos após o episódio que marcou o UFC Vegas 121 ganhou uma nova informação. Em entrevista ao canal "Overdogs Brasil", Glover Teixeira, que esteve no corner do brasileiro durante o confronto com Raul Rosas Jr., revelou que os exames realizados pelo peso-galo identificaram um inchaço no cérebro, possivelmente relacionado a um trauma craniano.



O episódio aconteceu no quinto e último round da luta principal do evento, quando Raoni Barcelos perdeu a consciência e precisou ser retirado do octógono de maca. A situação causou apreensão justamente por não ter ocorrido após um golpe decisivo ou uma sequência de ataques do adversário. Segundo Glover, a avaliação médica trouxe uma possível explicação para o desmaio, embora não tenha sido apresentada uma confirmação definitiva sobre o mecanismo que provocou a perda de consciência.



“Ele (Raoni) saindo de maca ali, foi o momento mais desesperador do MMA. Foi muito diferente, porque não foi um nocaute. Se fosse nocaute, a gente já está acostumado com isso. Mas foi uma coisa do nada, que fez a gente ficar pensando em várias coisas: Será que foi coração? Será que foi algo cerebral? Ele foi lá, fizeram os exames. Teve um inchaço no cérebro dele, então foi um trauma craniano. Talvez esse inchaço foi o que ‘apagou’ ele ali. Foi um mecanismo de defesa do corpo: ‘Vamos parar, porque esse cara não vai parar’. A mente estava mais forte que o corpo. Ele não queria desistir. Raoni foi ao limite, mostrou coração de guerreiro. Queria que todo mundo seguisse ele e desse esse apoio. Um guerreiro de verdade, um dos maiores que o Brasil já produziu. Esse cara merece”, afirmou Glover Teixeira.