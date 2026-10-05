Victor projetou a CheckMat em busca de títulos no Saquarema Spring National Open - (Foto: Reprodução)

Victor projetou a CheckMat em busca de títulos no Saquarema Spring National Open (Foto: Reprodução)

Publicado 05/10/2026 08:00 | Atualizado 05/10/2026 19:26

O Saquarema Spring National Open se aproxima e a CheckMat Saquarema intensifica a preparação para uma das principais competições do Jiu-Jitsu na Região dos Lagos em 2026. Faixa-preta e head coach da equipe, Victor Fernandes acompanha de perto o trabalho dos atletas e aposta em um time fortalecido para a quinta etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro, no Ginásio da FAETEC, em Bacaxá, Saquarema.



De volta aos treinamentos ao lado dos professores que já desenvolvem o trabalho diário no time, Victor destaca o momento vivido pela CheckMat Saquarema e a motivação para competir diante da torcida. “Nossa equipe está mais fortalecida do que nunca, estou voltando para os treinamentos junto com os professores que estão lá e estamos muito motivados para fazer bonito em casa. O trabalho não para”, afirmou.



O fator casa, segundo Victor, ganha ainda mais peso entre os mais jovens. Depois de uma temporada marcada por grandes competições, a possibilidade de subir ao tatame em Saquarema diante de familiares e amigos cria uma motivação especial. “Apesar da grandeza do último evento, que foi o Mundial em Cabo Frio, nada como lutar em casa. As crianças nem dormem com a possibilidade de mostrarem todo trabalho duro que tiveram na frente da família”.