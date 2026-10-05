Victor projetou a CheckMat em busca de títulos no Saquarema Spring National Open (Foto: Reprodução)
De volta aos treinamentos ao lado dos professores que já desenvolvem o trabalho diário no time, Victor destaca o momento vivido pela CheckMat Saquarema e a motivação para competir diante da torcida. “Nossa equipe está mais fortalecida do que nunca, estou voltando para os treinamentos junto com os professores que estão lá e estamos muito motivados para fazer bonito em casa. O trabalho não para”, afirmou.
O fator casa, segundo Victor, ganha ainda mais peso entre os mais jovens. Depois de uma temporada marcada por grandes competições, a possibilidade de subir ao tatame em Saquarema diante de familiares e amigos cria uma motivação especial. “Apesar da grandeza do último evento, que foi o Mundial em Cabo Frio, nada como lutar em casa. As crianças nem dormem com a possibilidade de mostrarem todo trabalho duro que tiveram na frente da família”.
A etapa também representa uma oportunidade importante para quem ainda está na disputa pelos objetivos da temporada no Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026. Victor revela que diversos atletas da equipe acompanham de perto a corrida pelos prêmios oferecidos pela CBJJD através do ranking, entre eles a bolsa Atleta Mineirinho Gold Team e passagens internacionais para lutar pela ISBJJA na Europa em 2027.
“Tenho muitos atletas de olho nos prêmios que só a Confederação oferece. Alguns não cumpriram os requisitos do ranking e vão se preparar melhor para o próximo ano, mas outros ainda estão na disputa. É uma grande oportunidade, principalmente para as crianças, de começar a ver os frutos do trabalho duro”, explicou o faixa-preta.
Outro ponto destacado pelo head coach é a possibilidade de disputar uma competição de alto nível sem precisar deixar a Região dos Lagos. Para Victor, a estrutura oferecida pelo Circuito Mineirinho permite que os atletas encontrem um ambiente competitivo próximo de casa. “Vou ser bem sincero, mas estou evitando ir para a capital. O nível está muito elevado na CBJJD e temos a possibilidade de lutar em casa e, o melhor, em uma entidade que sempre valoriza os atletas e equipes”, disse. Ele também lembrou uma conquista pessoal dentro da Confederação: “Eu, por exemplo, ganhei uma área de tatame nos sorteios. É incrível lutar em um evento tão organizado e ainda ser premiado de forma justa”.
Com categorias do kids ao master, além de absolutos, Festival Mineirinho Original e Parajiu-Jitsu, o Saquarema Spring National Open promete reunir diferentes gerações e perfis de competidores no mesmo fim de semana. Para a CheckMat Saquarema, o objetivo é aproveitar a oportunidade e buscar resultados. “Não pense duas vezes, é um evento organizado, com uma estrutura impecável, arbitragem qualificada e ainda premiações que vão além das medalhas”, convocou Victor, que completou:
“A CheckMat, quando entra em um campeonato, é para vencer sempre, sempre lutando para frente, de forma dinâmica e feliz”, concluiu o líder do time em Saquarema.
Válido pela quinta etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol 2026, o Saquarema Spring National Open tem inscrições abertas até o dia 11 de outubro, através do site www.cbjjd.com.br. E segundo a organização, a expectativa é por mais um evento de Jiu-Jitsu de alto nível na Região dos Lagos.
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