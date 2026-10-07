Gabriel Jesus tem bom início de temporada pelo BarcelonaAFP
Gabriel Jesus pensou em voltar ao Brasil antes de ir para o Barcelona
Atacante estava sem espaço no Arsenal e demonstrou surpresa com o interesse do clube catalão em contratá-lo nesta temporada
Gigante leva a melhor no clássico
Em grande fase, Cruzmaltino vence o Botafogo por 2 a 1 e ganha fôlego na luta contra a degola
Thiago Mendes festeja série de vitórias do Vasco: 'Todo mundo feliz'
Cruz-Maltino emendou o quarta triunfo seguido na temporada; ao bater o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta (7), o clube respirou no Brasileirão
Alex Telles lamenta deslizes do Botafogo contra o Vasco: 'Foi avisado'
Capitão alvinegro marcou golaço de falta, mas não conseguiu evitar derrota por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos
Ex-Fluminense, Fernando Diniz é demitido do Corinthians após derrota
Clube paulista foi superado pelo Internacional, nesta quarta-feira (7), em confronto direto na briga contra o rebaixamento no Brasileirão
Vasco vence o Botafogo com autoridade e se afasta do Z-4 no Brasileiro
Cruz-Maltino bateu o rival no Nilton Santos, nesta quarta-feira (7), com gols de Lescano e David; Alex Telles descontou com golaço de falta
Williams entra na Justiça após desaparecimento de carro de Schumacher
Monoposto utilizado por Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya na temporada de 2001 foi emprestado a uma oficina e não foi devolvido