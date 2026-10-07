FW23-Williams de 2001 utilizado por Ralff Schumacher virou caso de JustiçaPierre Verdy / AFP
Williams entra na Justiça após desaparecimento de carro de Schumacher
Monoposto utilizado por Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya na temporada de 2001 foi emprestado a uma oficina e não foi devolvido
Williams entra na Justiça após desaparecimento de carro de Schumacher
Monoposto utilizado por Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya na temporada de 2001 foi emprestado a uma oficina e não foi devolvido
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