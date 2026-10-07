FW23-Williams de 2001 utilizado por Ralff Schumacher virou caso de JustiçaPierre Verdy / AFP

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Rodrigo Souza
O desaparecimento do FW23 virou caso de Justiça. A Williams entrou com uma ação no Tribunal Superior de Londres, na Inglaterra, e busca recuperar o veículo ou receber uma indenização superior a 1 milhão de libras (cerca de R$ 7 milhões). O carro histórico foi utilizado por Ralff Schumacher e Juan Pablo Montoya, na temporada de 2001 da Fórmula 1.
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O modelo do carro passou a integrar a coleção de carros históricos da equipe, mantida para preservar o patrimônio da escuderia. Em 2015, a Williams emprestou o carro à Autotech Performance Ltd, uma oficina localizada em Telford, na Inglaterra, para que fosse utilizado como peça de exibição. Em 2021, foi solicitada a devolução do monoposto, mas ele nunca foi devolvido.
O FW23 é avaliado pela Williams em cerca de 750 mil libras (aproximadamente R$ 5,2 milhões). A Autotech Performance Ltd entrou em processo de liquidação e foi dissolvida. A ação judicial foi movida contra o ex-diretor e acionista da Autotech, Peter Thorpe, que teria informado a um avaliador responsável pelo processo de liquidação que o carro era de sua propriedade pessoal.
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Na ação, a Williams alega que o monoposto sumiu após o processo de liquidação e que o ex-diretor seria o principal responsável. A equipe, porém, acredita que ele ainda tenha posse ou controle sobre o carro. Peter Thorpe, contudo, nega todas as acusações. A defesa dele ainda ressalta que ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em outubro de 2018, que teria provocado problemas cognitivos e de memória.
Peter Thorpe esteve pela última vez nas instalações da Autotech em 8 de agosto de 2021, para acompanhar a avaliação dos bens da empresa. Desde então, ele nunca mais voltou ao endereço e, por isso, não sabe se o FW23 permaneceu no local até o fim daquele ano, quando ocorreu a liquidação. A defesa do ex-diretor também questiona o valor do carro feita pela própria Williams.