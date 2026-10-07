Cristiano Ronaldo jogou a primeira partida de Portugal nesta Data Fifa e ficou fora da segunda - Divulgação / Uefa Euro

Cristiano Ronaldo jogou a primeira partida de Portugal nesta Data Fifa e ficou fora da segundaDivulgação / Uefa Euro

Publicado 07/10/2026 19:45

polêmica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. O ex-jogador cobrando mais senso de coletividade por parte do camisa 7 após abandonar a seleção nacional por conta dos conflitos com o treinador. Ídolo do Benfica, António Simões fez diversas declarações a respeito da. O ex-jogador cobrando mais senso de coletividade por parte do camisa 7 após abandonar a seleção nacional por conta dos conflitos com o treinador.

"Às vezes ficamos com a sensação de que ele é um ególatra, que só pensa nele. Eu tive essa experiência na Copa do Mundo na África do Sul. E eu tive a oportunidade de falar com ele, e já ali dei-lhe um pequeno sinal de que não vale a pena ser assim", afirmou o ex-jogador sobre Cristiano.

Além disso, ele aproveitou para comparar o jogador do Al-Nassr com outros atletas, dentre eles o seu grande rival geracional Lionel Messi. António Simões fez uma comparação entre a forma como o craque argentino se despediu da sua seleção e fez um pedido para o técnico Jorge Jesus.

"Vejam como o Messi está a terminar a carreira. O Cristiano tem de terminar da mesma forma. Essa é a minha proposta ao país, ao Cristiano e ao (Jorge) Jesus. Eu joguei com um rei chamado Eusébio, tive convivência com um rei chamado Pelé, com Maradona e companhia. Nunca vi uma coisa dessas", disse.

Por fim, Antônio Simões explicou se ainda acreditava que Cristiano poderia agregar esportivamente para a seleção portuguesa. O ex-jogador depositou confiança no craque português, mas ressaltou que ele pode não ser útil durante os 90 minutos e, sim, em determinado momento dos jogos.

"Sinceramente, tenho dúvidas se consegue agregar. Porque com 41 anos tem também de perceber que possivelmente pode ser útil em determinado momento do jogo (...) Se ele quer jogar, não é nenhum crime. Agora, ele também tem de perceber que o querer jogar pode não ser todo o jogo, pode não ser tudo o que ele quer", finalizou.

Entenda a crise em Portugal

A briga entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo começou na vitória portuguesa por 2 a 1 sobre a Noruega, em Oslo. O camisa 7 começou no banco e esperava entrar em campo ao decorrer da partida, pois este havia sido o "combinado" com o treinador. Contudo, o comandante optou por manter Gonçalo Ramos em campo durante os 90 minutos.

Após o jogo, Jorge Jesus argumentou que a mudança de ideia foi diretamente relacionada à atuação do atleta, que marcou o gol da vitória da equipe. Ao fim do duelo, Cristiano Ronaldo foi imediatamente para o vestiário, revoltado com a falsa expectativa criada. A cena repercutiu entre a imprensa e os torcedores, que não entenderam o motivo da revolta do astro em primeiro momento.

A crise se confirmou dois dias depois, na terça-feira (29), quando Cristiano não se apresentou para o treino da seleção portuguesa. Logo depois da ausência, o tema se tornou a principal pauta da coletiva de imprensa concedida por Jorge Jesus no CT em que Portugal estava alocado. Na entrevista, o comandante foi direto sobre o tema: "No clube manda o presidente, no time mando eu", disse o técnico.

Em decorrência das declarações, assim que a coletiva se encerrou, Cristiano Ronaldo deixou a concentração de Portugal e se pronunciou nas redes sociais. "Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos", afirmou.

Após essa declaração, ambos os lados "cederam" de certo modo. Jorge Jesus afirmou que ainda haveria espaço para o astro caso ele se sentisse à vontade, e Cristiano também garantiu que voltaria, apesar de entender que o treinador fez promessas e não as cumpriu por mais de uma vez.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza