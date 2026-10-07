Jorge Jesus é abordado por jornalistas na saída de jogo do Portugal sub-21 - Reprodução / CMTV

Jorge Jesus é abordado por jornalistas na saída de jogo do Portugal sub-21Reprodução / CMTV

Publicado 07/10/2026 09:02 | Atualizado 07/10/2026 09:37

O técnico Jorge Jesus foi abordado por jornalistas após assistir a um jogo da equipe sub-21 da seleção portuguesa, na noite desta terça-feira (6), e questionado sobre o comunicado de Cristiano Ronaldo que detalhou o desgaste entre os dois . O treinador respondeu rapidamente que não tinha "nada a dizer" antes de arrancar com o carro, deixando os repórteres da emissora 'CMTV' para trás.

Cristiano Ronaldo’s statement? Jorge Jesus: “I was in Leiria watching Portugal’s U21 match. And now I’m going to read the statement. I have nothing to say.” https://t.co/KOuPSjkAQw — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 6, 2026

"Estava em Leiria vendo o jogo da seleção sub-21 de Portugal e agora lerei a declaração. Não tenho nada a dizer", disse Jesus. Então, a jornalista o questionou: "Faltou com a sua palavra com Cristiano Ronaldo?". Ele não respondeu e saiu do local.

Cristiano Ronaldo acusou Jorge Jesus de quebra de confiança em um longo comunicado publicado nesta terça-feira. No relato, o craque contou que, às vésperas do jogo contra a Noruega, o treinador perguntou se ele estava preparado para jogar 30 minutos.

O jogador, portanto, se colocou à disposição, mesmo não sendo o combinado anteriormente de que ele não jogaria contra os noruegueses e só retornaria a campo na partida seguinte, em Portugal. Porém, o técnico não teria cumprido a promessa.

Entenda a briga entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus

A briga entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo começou no domingo (27), na vitória portuguesa por 2 a 1 sobre a Noruega, em Oslo. O camisa 7 começou no banco e esperava entrar em campo ao decorrer da partida, pois este havia sido o "combinado" com o treinador. Contudo, o comandante optou por manter Gonçalo Ramos em campo durante os 90 minutos.

Após o jogo, Jorge Jesus argumentou que a mudança de ideia foi diretamente relacionada à atuação do atleta, que marcou o gol da vitória da equipe. Ao fim do duelo, Cristiano Ronaldo foi imediatamente para o vestiário, revoltado com a falsa expectativa criada. A cena repercutiu entre a imprensa e os torcedores, que não entenderam o motivo da revolta do astro em primeiro momento.

A crise se confirmou dois dias depois, na terça-feira (29), quando Cristiano não se apresentou para o treino da seleção portuguesa. Logo depois da ausência, o tema se tornou a principal pauta da coletiva de imprensa concedida por Jorge Jesus no CT em que Portugal estava alocado. Na entrevista, o comandante foi direto sobre o tema: "No clube manda o presidente, no time mando eu", disse o técnico.

Em decorrência das declarações, assim que a coletiva se encerrou, Cristiano Ronaldo deixou a concentração de Portugal e se pronunciou nas redes sociais. "Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos", afirmou.