João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo Social, e o empresário Gabriel de AlbaReprodução/ Instagram

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João Vitor Cravo
Em recuperação judicial desde maio deste ano, a SAF do Botafogo teve alívio milionário na lista de credores, atualizada nesta segunda-feira (5) pela 2ª Vara Empresarial da Comarca Central da Capital do Estado do Rio de Janeiro. A GDA Luma, empresa do mexicano Gabriel de Alba, que se articula para comprar as ações do clube, deixou a relação das dívidas do clube, segundo o "ge".
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Com a remoção, a dívida do Glorioso diminuiu de R$ 1,286 bilhão para cerca de R$ 1,163 bilhão. Antes da mudança, a GDA era a segunda maior credora da lista, em virtude do "arranjo" escolhido por clube e empresa para realizar os últimos aportes.

Gabriel de Alba investe no Botafogo há meses

Botafogo e GDA Luma assinaram contrato de investimentos na SAF em 5 de junho deste ano. Contudo, o vínculo não permitia injeções monetárias "indiscriminadas", justamente porque o Glorioso se encontra em recuperação judicial.
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Na verdade, as incorporações de Gabriel de Alba precisaram ser feitas através de empréstimo DIP, modelo próprio para clubes em recuperação financeira na Justiça, seguindo as normas e limites do sistema judiciário. Foi este combinado que fez com que a GDA constasse como cobradora de uma das principais dívidas da SAF alvinegra até a última semana.

GDA Luma pode ter débito convertido em ações

No relatório mensal dos credores divulgado nesta segunda (6), está escrito que a dívida do Botafogo à GDA Luma pode ser convertida em ações do clube. Esta troca pode ser útil ao Alvinegro, que já pretendia vender a maioria das participações da SAF à empresa, mas esbarrava na polêmica judicial quanto ao antigo contrato com a Eagle Football Holdings Bidco, firma do estadunidense John Textor.

SAF do Botafogo ainda tem 384 credores

Removida a GDA da lista, a SAF do Glorioso ainda deve a 384 credores, dos quais 190 são quirografários (cujas dívidas não possuem garantia sobre os bens do devedor). Outros 156 são microempresas ou empresas de pequeno porte, e os 38 restantes cobram dívidas trabalhistas.
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Entre eles, o Atlanta United, clube do qual o Botafogo comprou Thiago Almada em 2024, reivindica o maior valor: cerca de R$ 124 milhões. Logo atrás, vem o Nottingham Forest, da Inglaterra, que tem R$ 119,7 milhões a receber pela venda do volante Danilo, em 2025.