Principal contratação doBotafogopara a sequência da temporada, Ziyech deve receber sua primeira oportunidade como titular no clássico com o Vasco, nesta quarta-feira (7). A bola vai rolar às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante aproveitou a longa pausa no calendário para aprimorar a parte física e tem tudo para aparecer na escalação.
Ele estreou na derrota por 2 a 0 para o Mirassol, dia 19 de setembro, no Maião. Na ocasião, começou no banco de reservas. Aquela partida também foi a primeira do Glorioso sob o comando de Tite.
O marroquino foi acionado no intervalo, para a vaga de Danilo Pereira, e deixou boa impressão: participou ativamente da construção de jogadas, deu dois passes decisivos e criou uma grande chance. Além disso, acertou três dribles e finalizou duas vezes, de acordo com dados do ‘Sofascore’.
O atacante chegou ao Botafogo depois de rescindir contrato com o Wydad Casablanca, do Marrocos. Por lá, acumulou nove gols e duas assistências em 16 jogos, sendo 14 entre os titulares. Agora, assinou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2028.
O Botafogo precisa vencer para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento. Neste momento, aparece na 12ª posição, com 35 pontos. Já o Vasco também luta para sair do sufoco e é o 16º colocado, com 31. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 29.
. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada . Coritiba x Botafogo (12/10) - 30ª rodada . Botafogo x Chapecoense (17/10) - 31ª rodada . Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada . Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada . Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada . Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada . Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada . Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada . Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada
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