O futebol brasileiro está de volta após o fim da data Fifa – e com clássico carioca. Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30, no estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a 12ª posição na tabela, com 35 pontos, enquanto o Cruz-Maltino está na 16ª colocação, com 31 pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (streaming).
Como chega o Glorioso
Antes da pausa, o novo técnico do Botafogo, Tite, estreou pela equipe na derrota por 2 a 0 para o Mirassol. Agora, o time buscará colocar em prática o que foi treinado durante o período sem partidas para superar o rival.
No lado do Alvinegro, o atacante Ziyech, a principal contratação do clube para a sequência da temporada, deve fazer sua estreia como titular. O jogador, que já havia jogado 45 minutos no duelo contra a equipe paulista após começar no banco, aproveitou a longa pausa no calendário para aprimorar a parte física.
Tite também deve escalar Danilo e Huguinho no meio-campo, com Medina fechando o lado esquerdo e Montoro de titular. Além disso, a tendência é que Lucas Monzón seja o defensor no lugar de Ferraresi. Barrera e Kaio Pantaleão seguem lesionados.
Sendo assim, a escalação deve ser: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho e Medina (Danilo); Ziyech, Montoro e Matheus Martins; Arthur Cabral.
O Vasco, sob o comando de Pedro Emanuel, estava em uma boa sequência antes da interrupção do calendário do clube. O Gigante da Colina emplacou três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, contando Brasileirão e Copa Sul-Americana. A última partida foi uma goleada sobre o Coritiba por 5 a 0, em São Januário, no dia 19 de setembro.
No entanto, o treinador não contará com uma das peças mais importantes do time: Andrés Gómez, suspenso e convocado pela seleção colombiana. Além dele, Cuesta está se recuperando fisicamente de dores no quadril. A comissão irá preservá-lo, visando a dura sequência de semifinais da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.
Além deles, o atacante Brenner e o meia Mateus Carvalho seguem em transição física e devem reforçar o time em breve.
Portanto, Pedro Emanuel deve mandar a campo a seguinte escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Marino Hinestroza, Bruno Duarte, Colidio.
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