Partida acontecerá no estádio Nilton Santos - Divulgação / Botafogo

Partida acontecerá no estádio Nilton SantosDivulgação / Botafogo

Publicado 07/10/2026 08:21 | Atualizado 07/10/2026 13:02

O futebol brasileiro está de volta após o fim da data Fifa – e com clássico carioca . Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h30, no estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a 12ª posição na tabela, com 35 pontos, enquanto o Cruz-Maltino está na 16ª colocação, com 31 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video (streaming).

Como chega o Glorioso

Antes da pausa, o novo técnico do Botafogo, Tite, estreou pela equipe na derrota por 2 a 0 para o Mirassol. Agora, o time buscará colocar em prática o que foi treinado durante o período sem partidas para superar o rival.

No lado do Alvinegro, o atacante Ziyech, a principal contratação do clube para a sequência da temporada, deve fazer sua estreia como titular. O jogador, que já havia jogado 45 minutos no duelo contra a equipe paulista após começar no banco, aproveitou a longa pausa no calendário para aprimorar a parte física.

Tite também deve escalar Danilo e Huguinho no meio-campo, com Medina fechando o lado esquerdo e Montoro de titular. Além disso, a tendência é que Lucas Monzón seja o defensor no lugar de Ferraresi. Barrera e Kaio Pantaleão seguem lesionados.

Sendo assim, a escalação deve ser: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho e Medina (Danilo); Ziyech, Montoro e Matheus Martins; Arthur Cabral.

Provável escalação do Cruz-Maltino

O Vasco, sob o comando de Pedro Emanuel, estava em uma boa sequência antes da interrupção do calendário do clube. O Gigante da Colina emplacou três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, contando Brasileirão e Copa Sul-Americana. A última partida foi uma goleada sobre o Coritiba por 5 a 0, em São Januário, no dia 19 de setembro.

No entanto, o treinador não contará com uma das peças mais importantes do time: Andrés Gómez, suspenso e convocado pela seleção colombiana. Além dele, Cuesta está se recuperando fisicamente de dores no quadril. A comissão irá preservá-lo, visando a dura sequência de semifinais da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Além deles, o atacante Brenner e o meia Mateus Carvalho seguem em transição física e devem reforçar o time em breve.

Portanto, Pedro Emanuel deve mandar a campo a seguinte escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Marino Hinestroza, Bruno Duarte, Colidio.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)