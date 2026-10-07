Arteta é o técnico do ArsenalDivulgação / Arsenal
A renovação ocorre depois da campanha mais bem-sucedida do espanhol no comando da equipe. Além de conquistar o Campeonato Inglês, o Arsenal chegou à final da Liga dos Campeões, na qual perdeu para o PSG nos pênaltis.
Arteta, de 44 anos, está no cargo desde dezembro de 2019. Se cumprir o novo contrato, ultrapassará dez anos à frente do time londrino. Em sua manifestação sobre a renovação, o treinador destacou a relação construída com o clube e afirmou que deseja ampliar os resultados obtidos.
"O mais empolgante é que este é apenas o começo do que podemos alcançar juntos", declarou.
O espanhol também descreveu a permanência como um privilégio e ressaltou o apoio recebido dos torcedores. Para ele, a continuidade permite avançar em um trabalho que já produziu uma ligação especial entre a equipe e sua torcida.
A direção adotou o mesmo tom. Os coproprietários Stan e Josh Kroenke manifestaram a intenção de repetir os momentos de celebração da última temporada. O diretor-executivo Richard Garlick apontou a construção de uma "era vitoriosa" como objetivo do novo acordo.
Arteta assumiu o Arsenal em sua primeira experiência como treinador principal, depois de trabalhar como auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City. Antes disso, havia defendido o clube londrino como jogador e capitão.
Seu primeiro título no comando veio ainda na temporada de estreia, com a conquista da Copa da Inglaterra. O trabalho também levou o Arsenal de volta à Liga dos Campeões após seis anos de ausência.
Na Premier League, a equipe terminou três edições consecutivas em segundo lugar antes de conquistar o campeonato em 2025/26.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.