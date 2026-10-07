Arteta é o técnico do Arsenal - Divulgação / Arsenal

Arteta é o técnico do ArsenalDivulgação / Arsenal

Publicado 07/10/2026 11:00 | Atualizado 07/10/2026 11:46





A renovação ocorre depois da campanha mais bem-sucedida do espanhol no comando da equipe. Além de conquistar o Campeonato Inglês, o Arsenal chegou à final da Liga dos Campeões, na qual perdeu para o PSG nos pênaltis.



Arteta, de 44 anos, está no cargo desde dezembro de 2019. Se cumprir o novo contrato, ultrapassará dez anos à frente do time londrino. Em sua manifestação sobre a renovação, o treinador destacou a relação construída com o clube e afirmou que deseja ampliar os resultados obtidos.



"O mais empolgante é que este é apenas o começo do que podemos alcançar juntos", declarou. O Arsenal renovou o contrato de Mikel Arteta até junho de 2030 e assegurou a continuidade do treinador responsável por devolver ao clube o título do Campeonato Inglês após 22 anos. Anunciado nesta quarta-feira (7) após semanas de negociações , o acordo amplia um vínculo que terminaria ao fim da temporada 2026/27.A renovação ocorre depois da campanha mais bem-sucedida do espanhol no comando da equipe. Além de conquistar o Campeonato Inglês, o Arsenal chegou à final da Liga dos Campeões, na qual perdeu para o PSG nos pênaltis.Arteta, de 44 anos, está no cargo desde dezembro de 2019. Se cumprir o novo contrato, ultrapassará dez anos à frente do time londrino. Em sua manifestação sobre a renovação, o treinador destacou a relação construída com o clube e afirmou que deseja ampliar os resultados obtidos."O mais empolgante é que este é apenas o começo do que podemos alcançar juntos", declarou.





O espanhol também descreveu a permanência como um privilégio e ressaltou o apoio recebido dos torcedores. Para ele, a continuidade permite avançar em um trabalho que já produziu uma ligação especial entre a equipe e sua torcida.



A direção adotou o mesmo tom. Os coproprietários Stan e Josh Kroenke manifestaram a intenção de repetir os momentos de celebração da última temporada. O diretor-executivo Richard Garlick apontou a construção de uma "era vitoriosa" como objetivo do novo acordo.



Arteta assumiu o Arsenal em sua primeira experiência como treinador principal, depois de trabalhar como auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City. Antes disso, havia defendido o clube londrino como jogador e capitão.



Seu primeiro título no comando veio ainda na temporada de estreia, com a conquista da Copa da Inglaterra. O trabalho também levou o Arsenal de volta à Liga dos Campeões após seis anos de ausência.



Na Premier League, a equipe terminou três edições consecutivas em segundo lugar antes de conquistar o campeonato em 2025/26. Leia mais: Scaloni aponta caminho para a Argentina compensar ausência de Messi O espanhol também descreveu a permanência como um privilégio e ressaltou o apoio recebido dos torcedores. Para ele, a continuidade permite avançar em um trabalho que já produziu uma ligação especial entre a equipe e sua torcida.A direção adotou o mesmo tom. Os coproprietários Stan e Josh Kroenke manifestaram a intenção de repetir os momentos de celebração da última temporada. O diretor-executivo Richard Garlick apontou a construção de uma "era vitoriosa" como objetivo do novo acordo.Arteta assumiu o Arsenal em sua primeira experiência como treinador principal, depois de trabalhar como auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City. Antes disso, havia defendido o clube londrino como jogador e capitão.Seu primeiro título no comando veio ainda na temporada de estreia, com a conquista da Copa da Inglaterra. O trabalho também levou o Arsenal de volta à Liga dos Campeões após seis anos de ausência.Na Premier League, a equipe terminou três edições consecutivas em segundo lugar antes de conquistar o campeonato em 2025/26.

Momento atual do Arsenal na temporada

O Arsenal, no momento, ocupa a segunda colocação no Campeonato Inglês, com 12 pontos. Na Liga dos Campeões, a equipe venceu o jogo de estreia contra o Napoli (ITA) por 1 a 0 e ocupa a 15ª colocação da competição.

Os Gunners retornam a campo no dia 10 de outubro. A equipe enfrentará o Leeds United em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Inglês. O jogo será às 8h30 (de Brasília), no Emirates Stadium.