Presidente do Vasco, Pedrinho quer jogar clássicos em São Januário e ter direito ao uso do Maracanã - Matheus Lima/Vasco

Presidente do Vasco, Pedrinho quer jogar clássicos em São Januário e ter direito ao uso do MaracanãMatheus Lima/Vasco

Publicado 07/10/2026 10:32

busca contestar a licitação vencida pelos rivais em 2024. O presidente do Vasco, Pedrinho, avisou que pretende seguir com a briga com Flamengo e Fluminense pelo Maracanã. Na Justiça contra a Concessionária responsável pela gestão do estádio , onde quer jogar a semifinal da Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, o dirigente quer ir além eem 2024.

"Fica, com muita humildade, um aviso para todas as pessoas. Se o Vasco passou um período sem representatividade e isso está incomodando, vai incomodar muito mais, inclusive em relação ao consórcio do Maracanã, com a licitação. Eu vou rever isso, pode ter certeza absoluta. Se o Vasco voltar ao seu trilho - e não estou falando sobre títulos, mas sobre reestruturação institucional - vai incomodar muito mais pessoas", garantiu o ex-jogador, que será candidato à reeleição.



Pedrinho ainda prometeu bater de frente com os dois rivais para poder cumprir o seu direito de mandar partidas no Maracanã. E citou um acordo que fez no ano passado com o Flamengo, o qual teria direito a quatro partidas no estádio em 2025 e outras quatro em 2026.



Pedrinho revela acordo com Bap

Segundo o dirigente, esse "contrato" surgiu após uma sugestão do presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, para levar os dois confrontos pelo Brasileirão do ano passado para o Maraca, com torcida dividida. Desde então, o Vasco só conseguiu mandar um jogo no estádio e teve os quatro pedidos negados em 2026.

"E é bom deixar claro que eu não estou pedindo. Eu tenho um contrato que me dá direito. No ano passado, eu usei uma vez. Sabe quando foi? Na final da Copa do Brasil contra o Corinthians (em dezembro)", disse.

"Foi aceito (o acordo) só para eu fazer esse jogo no Maracanã? Porque eu estou me sentindo usado. Fiz esse jogo e nunca mais pude usar meus direitos no contrato. Eu vou lutar todas as vezes que, dentro do contrato, o Vasco for injustiçado".



A gestão Fla-Flu, por sua vez, argumenta que esse acordo nunca chegou a ser assinado e, por isso, não vê como válida a exigência da obrigatoriedade de o Vasco ter quatro jogos em 2026. Mas Pedrinho discorda e avisa:

"Só não quero que façam covardia com o Vasco. Porque, se fizerem, eu vou lutar até o fim. Vou lutar pelo Maracanã até eu poder exercer o meu direito, até porque está em contrato".



Vasco corre contra o tempo pelo Maracanã

O presidente do Cruz-Maltino ainda reclamou da dificuldade para mandar os clássicos em São Januário, o que vê como prejuízo no Brasileirão. Ainda mais porque, segundo ele, encontra outros problemas para jogar nos outros estádios do Rio.



"O que que eles estão fazendo? Me sufocando, me empurrando, para eu jogar onde eles querem que eu jogue? Eles vão vetando os lugares e vão me me tirando a possibilidade de eu exercer o meu direito?", completou.

Diante da atual situação, o Vasco vive uma indefinição sobre o palco da semifinal da Copa Sul-Americana. E tem até o sábado (10) para confirmar o local junto à Conmebol. Até lá, espera uma decisão favorável na Justiça para poder jogar no Maracanã.