Paulo Henrique em treino do VascoMatheus Lima/CRVG
Lateral do Vasco defende jogo contra o Boca em São Januário: 'Casa'
Lateral, de 30 anos, abordou 'mística' da Bombonera e admitiu que duelo pela Sul-Americana tem sido bastante aguardado pelo grupo
Justiça do Rio nega novo pedido do Vasco para jogar no Maracanã
Desembargador do TJ-RJ indeferiu o efeito suspensivo do Cruz-Maltino para mandar a partida contra o Boca Juniors no estádio
Lateral do Vasco defende jogo contra o Boca em São Januário: 'Casa'
Lateral, de 30 anos, abordou 'mística' da Bombonera e admitiu que duelo pela Sul-Americana tem sido bastante aguardado pelo grupo
Sem Andrés Gómez, Adson e Marino brigam por espaço no Vasco
Pedro Emanuel precisará fazer mudança no setor ofensivo do Cruz-Maltino para o clássico com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro
Vasco entra com recurso para encarar o Boca Juniors no Maracanã
Cruz-Maltino conta com o apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro, que recomendou que a partida decisiva aconteça no estádio
Vasco cogita Arena da Amazônia para enfrentar Flamengo e Boca Juniors
Cruz-Maltino considera capital amazonense para o clássico em virtude de polêmicas envolvendo o Maracanã, mas regulamento da CBF não permite
Cuesta deve desfalcar Vasco em clássico com Botafogo após Data FIfa
Sem atuar desde antes da paralisação por um desconforto no quadril, zagueiro colombiano segue em processo de transição física
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.