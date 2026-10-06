Paulo Henrique em treino do Vasco - Matheus Lima/CRVG

Paulo Henrique em treino do VascoMatheus Lima/CRVG

Publicado 06/10/2026 14:10

Um dos principais jogadores do elenco do Vasco, o lateral-direito Paulo Henrique, de 31 anos, deu a sua opinião sobre o palco da semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors . O atleta reforçou que não vê grande prejuízo se a partida ocorrer em São Januário e os argentinos tiverem direito a 4 mil torcedores no local.

"São Januário é nossa casa, temos o apoio do nosso torcedor, mas o Maracanã comporta mais pessoas... Mas a casa do Vasco sempre será São Januário. O sentimento é que terão 4 mil torcedores deles e 20 mil torcedores nossos. Estamos na nossa casa, contamos com nosso torcedor e sei que eles vão fazer uma linda festa. Sei da força que a torcida do Vasco tem, podemos contar com a força deles. É a hora de todo mundo se abraçar e fazer a festa", disse em entrevista ao "GE".

Antes da partida da próxima terça-feira (13), o Vasco vai entrar em campo pelo Brasileiro contra o Botafogo e contra o Remo. Apesar da orientação de Pedro Emanuel, técnico português, de pensar "jogo a jogo", Paulo Henrique admitiu o caráter especial do jogo contra o Boca Juniors.

"O pensamento que a equipe tem desde que o Mister assumiu é ir jogo a jogo, mas é impossível não pensar no Boca Juniors. O momento é de controlar a ansiedade, temos duas batalhas importantes pela frente no Campeonato Brasileiro, e deixar esse jogo para o momento certo. Antes, temos que conquistar os resultados no Brasileiro. Temos um clássico agora, é muito importante, e controlar essa ansiedade, que é o mais importante", contou.

Por fim, Paulo Henrique também abordou a "mística" da Bombonera", estádio do Boca Juniors. O lateral, de 30 anos, afirmou que apesar do peso do local, um atleta que defende o Vasco não pode temer atuar em nenhum local do mundo.

"Nunca joguei lá, não conheço o estádio, mas é um estádio histórico, com uma torcida apaixonada. Mas a gente joga no Vasco, pô (risos). Nossa torcida também é apaixonada, abraça, apoia. Vai ser um momento muito importante de viver essa experiência, mas sei que o nosso torcedor estará lá para apoiar", revelou.