Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Divulgação / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco

Publicado 06/10/2026 10:29 | Atualizado 06/10/2026 10:34





Os dois ganharam sequência antes da pausa no calendário, só que Adson foi quem apareceu mais vezes entre os titulares. Marino também recebeu minutagem, mas costumou sair do banco de reservas. Técnico do Vasco , Pedro Emanuel terá um desfalque de peso para o clássico com o Botafogo , nesta quarta-feira (7): Andrés Gómez. O atacante, que foi chamado para representar a Colômbia durante a Data Fifa , precisará cumprir suspensão automática por causa do terceiro cartão amarelo. Sendo assim, Adson e Marino brigam por espaço na escalação.Os dois ganharam sequência antes da pausa no calendário, só que Adson foi quem apareceu mais vezes entre os titulares. Marino também recebeu minutagem, mas costumou sair do banco de reservas.

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Os números em 2026

Adson soma quatro gols e quatro assistências em 34 jogos, sendo 17 como titular. Enquanto isso, Marino não conseguiu participar de nenhum tento em 30 partidas, apenas sete no time principal. Os atacantes lutam por uma vaga para fechar o setor ofensivo ao lado de Colidio e Bruno Duarte.



A responsabilidade do escolhido pelo comandante português será grande, uma vez que Andrés Gómez é um dos destaques do Cruz-Maltino. O colombiano acumula oito gols e seis assistências em 45 duelos nesta temporada, 39 entre os titulares.

Situação no Campeonato Brasileiro

O clássico entre Vasco e Botafogo será às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino precisa vencer para afastar o fantasma do rebaixamento. Neste momento, é o 16º colocado, com 31 pontos. O Glorioso ocupa o 12º lugar, com 35. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 29.

Os jogos que restam ao Vasco



. Chapecoense x Vasco (a definir) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Remo (10/10) - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Boca Juniors x Vasco (13/10) - Ida da semifinal da Copa Sul-Americana

. São Paulo x Vasco (17/10) - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Boca Juniors (20/10) - Volta da semifinal da Copa Sul-Americana

. Vasco x Corinthians (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Palmeiras (01/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil

. Athletico-PR x Vasco (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (08/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro