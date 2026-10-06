Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco
Os dois ganharam sequência antes da pausa no calendário, só que Adson foi quem apareceu mais vezes entre os titulares. Marino também recebeu minutagem, mas costumou sair do banco de reservas.
Os números em 2026
A responsabilidade do escolhido pelo comandante português será grande, uma vez que Andrés Gómez é um dos destaques do Cruz-Maltino. O colombiano acumula oito gols e seis assistências em 45 duelos nesta temporada, 39 entre os titulares.
Situação no Campeonato Brasileiro
Os jogos que restam ao Vasco
. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Remo (10/10) - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Boca Juniors x Vasco (13/10) - Ida da semifinal da Copa Sul-Americana
. São Paulo x Vasco (17/10) - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Boca Juniors (20/10) - Volta da semifinal da Copa Sul-Americana
. Vasco x Corinthians (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Palmeiras (01/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil
. Athletico-PR x Vasco (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (08/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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