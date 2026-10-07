O Monaco é o segundo clube na carreira de Filipe Luis como técnicoDivulgação/Monaco
Filipe Luis relembra conflito com Pedro no Flamengo: 'Complicado'
Técnico, de 41 anos, analisou seus objetivos na carreira, e também falou sobre sua rápida transição de atleta para a função atual
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Ídolo tricolor falou de questões familiares e afirmou que Zenit fez jogo duro, exigindo mais dinheiro do que o clube carioca conseguia pagar
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A 29ª rodada do campeonato, após longa Data Fifa, conta com clássico entre Botafogo e Vasco, Flamengo na Vila e Fluminense no Maraca
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No cargo desde dezembro de 2019, técnico foi o responsável por devolver ao clube o título do Campeonato Inglês após 22 anos
Pedrinho promete incomodar mais Flamengo e Fluminense: 'Vou lutar'
Dirigente do Vasco quer disputar mais partidas no Maracanã e se diz usado por presidente do Rubro-Negro ao citar acordo não cumprido
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Técnico está perto de renovar o contrato para dar continuidade no trabalho vencedor neste momento de reconstrução sem o craque
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