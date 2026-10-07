Gabigol em campo pelo SantosReinaldo Campos/ Santos F.C
Diretor de futebol do Santos fala de renovações de Neymar e Gabigol
Alexandre Mattos destacou que é necessário esperar as eleições presidenciais do clube, marcadas para dezembro, antes de qualquer conclusão
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Vídeo! Jorge Jesus arranca com carro após ser perguntado sobre CR7
Treinador foi flagrado por jornalistas e disse que não havia lido comunicado divulgado pelo jogador detalhando o atrito entre eles
Botafogo x Vasco: onde assistir, escalações, arbitragem
Bola rola às às 20h, no estádio Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, após dias de pausa da data Fifa
Conselho do Vasco aprova venda da SAF para Lamacchia
Para concretizar a transação, resta a votação entre os sócios do clube na Assembleia Geral Extraordinária, prevista para 23 de outubro
GDA Luma deixa lista de credores da SAF do Botafogo e dívida diminui
Empresa do mexicano Gabriel de Alba tem contrato de investimentos com o clube desde junho; débitos à firma podem ser convertidos em ações
Na despedida de Messi, Argentina vence amistoso contra Benim
Jogo foi marcado por homenagens ao camisa 10 e muita emoção. Craque chorou durante o hino, foi aclamado aos dez minutos e marcou de pênalti
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