Gabigol em campo pelo Santos - Reinaldo Campos/ Santos F.C

Gabigol em campo pelo SantosReinaldo Campos/ Santos F.C

Publicado 07/10/2026 09:34

O diretor de futebol do Santos, Alexandre Mattos, detalhou como estão as renovações dos craques Gabigol e Neymar. Em entrevista ao 'ge', o dirigente destacou a importância das eleições do clube, que serão realizadas em 5 de dezembro. O atual presidente, Marcelo Teixeira, ainda não anunciou sua candidatura, mas aliados indicam que ele deve concorrer ao cargo novamente.

fotogaleria

"É fato, quem trouxe o Neymar de volta foi o presidente Marcelo Teixeira. É óbvio que o fato dele continuar fortalece e muito uma possível renovação do Neymar. O pai dele está lá com o Marcelo Teixeira, conhece, confia... E aí, obviamente, que a gente vai entender a felicidade do Neymar para ele continuar. E ele está demonstrando no dia a dia, está muito feliz, está doido para jogar", disse.

Além de Neymar, Alexandre ressaltou que Gabigol também tem uma relação de proximidade com a família Teixeira, de "confiança muito grande", mas ressaltou a questão de o atacante estar emprestado pelo Cruzeiro.

"Tem uma eleição e isso vai interferir muito ali na credibilidade das pessoas ali para as coisas acontecerem. No caso do Gabigol, não é momento pra isso, nós temos jogos, O Cruzeiro também, o Gabigol hoje é um ativo bem valorizado", afirmou.

"A gente vai entender isso lá na frente. Não sabemos se o Cruzeiro quer, se ele vai ter proposta. É claro que sempre há um pensamento e planejamento. Mas, vamos estar na Libertadores? Sul-Americana? Enfim, tudo pode interferir, mas o principal certamente será o desejo do atleta, porque ele desejou vir", ressaltou, antes de falar sobre o planejamento da comissão técnica para 2027.

"Lá na frente vamos entender, quem vai estar no clube, comissão técnica, enfim, coisas que a gente vai conversar. Vamos supor que o Cuca receba proposta e saia e venha um técnico que não tem o perfil do Gabigol? Sei lá, estou apenas dando um exemplo. Então não adianta ficar conversando agora, que a gente sabe que ele tá feliz, que ele gosta, mas que ele tem um compromisso com o Cruzeiro. E depois nós vamos entender se o próprio Cruzeiro falar, não, quero o Gabigol aqui de volta. Vai ter um momento pra isso, mas agora no momento a gente não conversou."