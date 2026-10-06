Messi se despediu da Argentina - Juan Mabromata / AFP

Messi se despediu da ArgentinaJuan Mabromata / AFP

Publicado 06/10/2026 22:00

Lionel Messi se despediu da Argentina . Um dos maiores jogadores da história, o campeão mundial jogou pela última vez com a seleção albiceleste, nesta terça-feira (6), em amistoso contra Benim, no Monumental de Núñez. O craque argentino recebeu homenagens antes e durante a partida, e não conseguiu conter a emoção com o carinho dos argentinos.

Na chegada ao estádio, Messi foi às lágrimas no ônibus, tomado pela emoção da recepção da torcida antes de sua partida de despedida. O camisa 10 entrou em campo ao lado dos filhos Thiago (14), Mateo (11) e Ciro (8), e também se emocionou durante o hino nacional. O técnico Lionel Scaloni, que tem o futuro incerto, também chorou no mesmo momento.

A Associação do Futebol Argentino (AFA) também colocou uma camisa gigante de Messi em campo antes do início do jogo. Já com a bola rolando, o craque foi homenageado no minuto 10. No décimo giro do relógio, os torcedores ficaram de pé e aplaudiram o craque. Após a partida, há a previsão de um show surpresa para homenagear o astro.

Lionel Messi estreou na seleção da Argentina em 2005 e já no ano seguinte jogou a Copa do Mundo pela primeira vez, na Alemanha. Durante anos, o craque argentino sofreu com a pressão de não ter conquistado um título e, em 2016, chegou a se afastar da seleção após o vice da Copa de 2014 e das Copas América de 2015 e 2016, o que gerou uma comoção entre jogadores e torcedores.

A chegada de Lionel Scaloni após a Copa do Mundo de 2018 mudou a história de Messi na seleção. Em 2021, o craque conquistou o seu primeiro título com a Copa América, no Brasil. No ano seguinte, foi campeão do mundo e tirou a Argentina da fila, no Catar. Depois, o camisa 10 ainda conquistou a Finalíssima de 2023 e a Copa América de 2024, além do vice do Mundial de 2026.

Messi se despede da Argentina como o jogador com mais jogos (209), gols (125) e assistências (68). Ele é o único da história do país que disputou seis Copas do Mundo e é o recordista da Albiceleste na competição em partidas (34), jogos como capitão (27), gols (21) e assistências (12). Ele também é o segundo maior artilheiro da histórias das Copas, atrás apenas do francês Kylian Mbappé (22).

Sócio honorário do River Plate

Messi viveu uma noite de homenagens. Na chegada ao estádio Monumental de Núñez, o craque foi recebido por Stéfano Di Carlo, presidente do River Plate, e recebeu o título de sócio honorário do clube, além de uma camisa comemorativa. A homenagem foi um reconhecimento por sua história na seleção.

Apesar da homenagem, Messi nunca jogou no River Plate e sequer tem relação com Buenos Aires. Nascido em Rosário, o craque argentino fez parte da base no Newell's Old Boys, antes de seguir para o Barcelona. No clube catalão, ele se profissionalizou e atuou entre 2004 e 2021, onde viveu o seu auge.

Em 2021, Messi deixou o Barcelona e acertou com o Paris Saint-Germain, onde reeditou a parceria com Neymar e atuou ao lado de Mbappé. Porém, o trio não teve muito sucesso dentro de campo. Depois de duas temporadas, ele acertou com o Inter Miami, dos Estados Unidos, em 2023.